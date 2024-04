Bố bàng hoàng phát hiện con gái 12 tuổi mang bầu ở Hà Nội

Ngày 17/4, lãnh đạo UBND xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội xác nhận thông tin về vụ việc cháu Đ.T.N.L. (SN 2012) hiện đang mang bầu và sắp sinh. Được biết, sau khi nắm được thông tin, UBND xã Tam Hiệp cũng đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình cháu bé đồng thời báo cáo lên cấp trên để điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Theo gia đình cho biết, hôm nay (17/4) cháu L. sẽ đẻ mổ ở biện viện Phụ Sản Hà Nội.

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống tại xã Tam Hiệp chưa hết bàng hoàng trước sự việc một bé gái 12 tuổi mang bầu sắp đến kỳ sinh nở. Theo một số người dân, sự việc này rộ lên chừng hơn 2 tháng trước khi mà người thân phát hiện ra cháu Đ.T.N.L. đang mang bầu khi tuổi đời còn quá nhỏ. Nhiều người lo lắng khi nghĩ đến tương lai của L. vẫn đang trong tuổi ăn, tuổi lớn mà đã chuẩn bị phải làm mẹ.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Đ.N.A. (bố cháu L.) cho biết, vào ngày 6/1/2024, ông nhận thấy con gái có biểu hiện bất thường, bụng to hơn bình thường. Cảm thấy bất an, ông A. đưa con gái đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu L. đang mang bầu ở tháng thứ 6. Ông A. sau đó đã đưa con gái đến Công an xã Tam Hiệp để trình báo sự việc. Ông A. cho biết: "Công an huyện Thanh Trì cũng đã cử cán bộ xuống lấy lời khai đồng thời triệu tập một người đến làm việc".

Ông Đ.N.A. cầm trên tay kết quả xét nghiệm của cháu L.

Cũng theo thông tin ông A. cung cấp, qua nói chuyện, ông được con gái cho biết đã bị người đàn ông (được Công an huyện Thanh Trì triệu tập làm việc) xâm hại nhiều lần. "Con gái tôi cho biết, người đàn ông này thực hiện hành vi xâm hại cháu vào khoảng thời gian tôi không có ở nhà", ông A. chia sẻ. Được biết, vợ chồng ông A. có 2 người con (cháu L. là con út). Khi cháu L. vừa 1 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ ông A. đã bỏ ra nhà đi đến nay chưa biết tung tích. Kể từ đó, ông A. phải sống trong cảnh "gà trống nuôi con".

Tại địa phương, gia đình ông A. có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm. Để có tiền nuôi con, ông A. phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh, ông A. chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Mới đây, ông được nhận làm việc tại một công ty quảng cáo với mức lương khá hơn nhưng từ khi xảy ra sự việc, ông A. phải nghỉ làm để có nhiều thời gian hơn chăm sóc cho con. Ông A. mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ đối tượng đã xâm hại con gái mình.

Hiện vụ phát hiện con gái 12 tuổi mang bầu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.