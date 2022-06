Hủy Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Việt Á

Ngày 23/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định hủy bỏ Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, TP HCM tại Quyết định số 264, ngày 10/3/2021 của Chủ tịch nước. Do công ty Việt Á đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 23/6.



Quyết định này được Chủ tịch nước ký căn cứ theo Điều 88 của Hiến pháp, Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 506, ngày 14 tháng 6 vừa qua.

Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt.

Trước đó, vào tháng 3/2021, Công ty Việt Á được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo đề nghị của TPHCM. Sau khi hàng loạt cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) khắp các tỉnh thành và lãnh đạo Công ty Việt Á bị bắt, TPHCM đã có công văn gửi Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho Việt Á.

Trước đó, ngày 18/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố vụ án "thổi giá" kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quốc Việt - tổng giám đốc Công ty Việt Á; Vũ Đình Hiệp - phó tổng giám đốc Công ty Việt Á; Hồ Thị Thanh Thảo - thủ quỹ Công ty Việt Á...

Kết quả điều tra và đấu tranh với các đối tượng xác định, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm Kit xét nghiệm COVID.

Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm COVID cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng.

Quá trình kinh doanh và tiêu thụ Kit xét nghiệm COVID-19, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID của các địa phương trên cả nước và việc sản phẩm Kit test COVID thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Sau đó, thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (công ty liên danh, công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành.

Đồng thời, để được giao cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và được tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đề nghị, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng không giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/Kit; thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, que thử test nhanh COVID-19 được Việt Á nhập khẩu từ Trung Quốc, có giá khai báo chỉ hơn 21.000 đồng. Sau đó doanh nghiệp này đã bắt tay với các "đối tác", nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 lên hơn 45%.

Theo lời khai của Phan Quốc Việt, số tiền đã chi hoa hồng cho các "đối tác" là gần 800 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay có gần 70 cán bộ từ Trung ương xuống địa phương bị khởi tố. Trong đó có ông Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng hàng chục Giám đốc CDC các tỉnh, thành...

