Hưng Yên: Triệt phá nhóm cá độ bóng đá nghìn tỷ, thu giữ súng

Ngày 14/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp một số Công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ vừa tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với 11 đối tượng tại địa bàn tỉnh Hưng Yên và TP Hà Nội trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Một trong số các đối tượng và tang vật vụ án. (Ảnh: M.P)

Quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 7 viên đạn, 1 cây kiếm, 2 bộ máy vi tính cùng các thiết bị kết nối mạng Internet, 14 chiếc điện thoại di động thông minh các loại; gần 200 triệu đồng, 8 thẻ ngân hàng và tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng của các đối tượng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên do Nguyễn Đăng Phong, sinh năm 1993, trú tại xã Dân Tiến; Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1993, trú tại xã Hồng Tiến (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cầm đầu.

Các đối tượng lợi dụng World Cup 2022 để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web bong88.com và ứng dụng Viva88 cho nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh tham gia.

Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với lượng tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày; đồng thời cho các con bạc và người dân vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất từ 5.000đ/triệu/ngày đến 10.000đ/triệu/ngày tương đương với mức lãi suất từ 180%/năm đến 360%/năm.

Lực lượng Công an xác định trung bình một ngày đường dây đánh bạc trên giao dịch với lượng tiền hơn 5 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này từ đầu năm 2022 đến nay lên đến hơn 1.000 tỷ đồng . Trong đó riêng từ đầu World Cup 2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch của đường dây lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan.

