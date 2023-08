Hưng Yên: Khởi tố 2 đối tượng vụ cướp tiệm vàng Phương Liên

Ngày 30/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lê Duy Anh Quân (SN 2006) và Lê Đăng Quyết (SN 2006, cùng trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa hàng vàng Phương Liên (Chợ Đường Cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Lê Đăng Quyết và Lê Duy Anh Quân

Khoảng 13h21 ngày 18/8, tại cửa hàng vàng Phương Liên có 1 đối tượng nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt cầm theo 1 túi nilon màu đen đi vào cửa hàng.

Tại đây, đối tượng dùng búa đập tủ kính cướp 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Sau đó, đối tượng bỏ lại 1 súng nhựa màu đen, búa bằng kim loại tại hiện trường, tẩu thoát bằng xe máy không biển kiểm soát theo Quốc lộ 5 về hướng xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo, đồng thời giao cho Công an huyện Văn Lâm phối hợp với phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, khẩn trương, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Đến ngày 27/8, Cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ Lê Duy Anh Quân, sinh năm 2006 và Lê Đăng Quyết, sinh năm 2006, cùng trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Trong đó, Quân là đối tượng trực tiếp gây ra vụ cướp trên, còn Quyết là đối tượng đồng phạm.

Quá trình đấu tranh, Quân còn khai nhận vào trưa ngày 12/8/2023, đã cùng Hồ Ngọc Bắc, sinh năm 2005, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An trộm cắp 1 điện thoại trị giá khoảng 11.500.000 đồng của anh Đỗ Đăng Anh, sinh năm 1998 tại cổng Nhà văn hóa thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, năm 2022, Quân đã bị Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản, hiện đang trong thời gian chấp hành án.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

