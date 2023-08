Đã bắt giữ được nghi phạm vụ cướp tiệm vàng Phương Liên ở Hưng Yên

Thông tin mới nhất vụ cướp tiệm vàng Phương Liên tại khu vực chợ Đường Cái (xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) xảy ra ngày 18/8 vừa qua, mới đây, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã bắt giữ một nghi phạm gây ra vụ cướp trên khi đối tượng đang lẩn trốn ở quê nhà tại Nghệ An.



“Nghi phạm làm việc tại một khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Lực lượng chức năng đã di lý đối tượng từ Nghệ An về trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên trong đêm 27/8 để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản”, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Hình ảnh vụ việc.

Như đã đưa tin, chiều 18/8, một đối tượng đội mũ bảo hiểm đen, mặc áo xanh than, quần dài đen đi vào tiệm vàng Phương Liên ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy, khi vào tiệm vàng, nam thanh niên này đã nhanh chóng dùng búa đập vỡ tủ hàng trưng bày và lấy đi một số nữ trang bằng vàng tây. Sau đó đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Do vụ việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ nên những người có mặt tại tiệm vàng không kịp phản ứng, chủ tiệm đã đến Công an địa phương để trình báo.

Theo thống kê, trị giá tài sản bị mất khoảng 90 triệu đồng . Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Văn Lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, thống kê tài sản thiệt hại, tổ chức xác minh, điều tra. Đồng thời, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp.

>>> Mời độc giả xem thêm video ghi lại cảnh đối tượng cướp tiệm vàng ở Hưng Yên