Danh tính nghi phạm vụ cướp tiệm vàng Phương Liên ở Hưng Yên

Ngày 28/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã bắt giữ Lê Duy Anh Quân (SN 2006, trú tại tổ dân phố Yên Hợp, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).



Quân là nghi phạm gây ra vụ án cướp tiệm vàng tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vào ngày 18/8. Nghi phạm này bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ ngày 27/8 khi đang lẩn trốn tại Nghệ An.

Hình ảnh Quân khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng

Đáng chú ý, đấu tranh ban đầu, ngoài vụ cướp tiệm vàng trên, Quân còn khai nhận đã cùng Hồ Ngọc Bắc (SN 2005, trú tại xóm 3A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trộm cắp 1 điện thoại trị giá khoảng 11,5 triệu đồng tại thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vào ngày 12/8.

Trước đó, Quân từng bị Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xử 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tri thức và Cuộc sống trước đó đưa tin, khoảng 13h21 ngày 18/8, tại cửa hàng vàng Phương Liên (Chợ Đường Cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) có 1 đối tượng nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt, cầm theo 1 túi nilon màu đen đi vào cửa hàng vàng Phương Liên .

Sau đó, đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Đối tượng đã bỏ lại 1 súng nhựa màu đen, búa bằng kim loại tại hiện trường và nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy không đeo biển kiểm soát theo Quốc lộ 5 hướng đi TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, huy động lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an huyện Văn Lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Văn Lâm xác lập chuyên án để đấu tranh.

