Hưng Yên: Gây tai nạn khiến 1 người chết, nam tài xế bỏ chạy

Ngày 10/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thông tin về vụ gây tai nạn khiến 1 người chết, nam tài xế bỏ chạy xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đã xác định được danh tính tài xế điều khiển phương tiện bỏ trốn sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Chiếc xe container gây tai nạn.

Trước đó, ngày 5/12, Công an huyện Phù Cừ nhận được tin báo của Công an xã Đoàn Đào (huyện Phù Cừ) về việc vào khoảng 5h ngày 5/12, tại Quốc lộ 38B (thuộc địa phận thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một phương tiện (chưa xác định) với xe đạp do bà Vũ Thị T. (SN 1945, trú tại thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ) điều khiển hướng từ xã Đoàn Đào đến huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên).

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông khiến bà T. tử vong. Cơ quan chức năng xác định, sau khi gây ra vụ tai nạn, đối tượng gây tai nạn cho bà T. đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng điều khiển phương tiện gây tai nạn khiến bà T. tử vong là Bằng Văn Thêm (SN 1982, trú tại thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Tài xế Bằng Văn Thêm tại cơ quan Công an.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Bằng Văn Thêm khai nhận vào khoảng 5h ngày 5/12, tài xế này điều khiển xe đầu kéo, nhãn hiệu CHENGLONG mang BKS: 98H-008.41, kéo theo sơmi rơ-mooc mang BKS: 98R-003.51. Khi đi đến khu vực Quốc lộ 38B (thuộc địa phận thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào) đã gây tai nạn cho một người phụ nữ điều khiển xe đạp đi cùng chiều. Do sợ hãi, sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để xử lý vụ gây tai nạn khiến 1 người chết, nam tài xế bỏ chạy theo quy định của pháp luật.