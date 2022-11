Hải Dương: Bị xử lý khi tìm đánh nhóm thanh niên ném vỏ chai xuống đường

Ngày 24/11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Ninh Giang vừa triệu tập một nhóm đối tượng tụ tập có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an đã tạm giữ 5 xe mô tô, thu giữ 1 đao, 1 ba chĩa, 1 liềm rìu 2 lưỡi, 1 dao quắm.

Các đối tượng bị triệu tập để xử lý do có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 11/11, tổ công tác của Công an huyện Ninh Giang phát hiện 1 nhóm gồm 11 đối tượng đi 5 xe mô tô tốc độ cao trên Quốc lộ 37 đoạn qua các xã Tân Hương, Vĩnh Hòa, Thị trấn Ninh Giang. Đến đoạn tỉnh lộ 391 thuộc khu 2, Thị trấn Ninh Giang, khi lực lượng Công an yêu cầu dừng xe, 9 đối tượng đã bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai nhận, trong khoảng thời gian cuối tháng 10/2022, do biết thông tin có 1 nhóm thanh niên huyện Gia Lộc đi xe mô tô xuống địa bàn Ninh Giang dùng vỏ chai bia ném xuống đường tại khu vực cầu Chanh - giáp ranh giữa huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng sau đó bỏ chạy về huyện Gia Lộc.

Do đó nhóm đối tượng này đã tụ tập vào các buổi tối, di chuyển trên các tuyến đường huyện Ninh Giang để tìm và đánh nhóm thanh niên huyện Gia Lộc nếu nhóm Gia Lộc xuống địa bàn huyện Ninh Giang.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

