HS lớp 1 đứng nắng ở Hải Phòng: Thật - giả... để bé được yên!

Vụ việc học sinh lớp 1 ở Hải Phòng đứng nắng, bị phê bình do đi học sớm đang được UBND quận Ngô Quyền kiểm tra, tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung theo đúng quy định của pháp luật.



Khi dư luận đang dần lắng xuống để đợi kết luận từ các cơ quan chức năng và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập của cháu bé, mới đây, một đoạn clip xuất hiện được cho là phơi bày sự thật học sinh đứng nắng khiến dư luận tiếp tục xôn xao.

Đoạn clip được cho ghi lại ngày 20/5, ghi lại cảnh cổng trường mở từ một nhà dân gần trường học. Theo đó, học sinh ra vào trường thoải mái, nhiều phụ huynh đưa con đến trường và không ai bị bắt đứng ngoài cổng, giữa trời nắng như đổ lửa.

Người phụ nữ (được cho là mẹ nữ sinh) đi xe máy chở con đến khu vực cổng trường, dắt con đứng trước cổng và chụp ảnh, sau đó người phụ nữ cùng bé gái lên xe máy rời đi.

Hình ảnh học sinh đứng trước cổng trường khi trời nắng khiến dư luận xôn xao.

Do đó, nhiều người cho rằng, mẹ bé đã dàn dựng cảnh con bị đứng nắng sau đó đăng tải lên mạng, nhiều ý kiến khác lại nghi ngờ đoạn clip bị dàn dựng khi bối cảnh clip là hình ảnh các học sinh tấp nập ra vào trường học và hình ảnh chụp bé đứng một mình khi cánh cổng trường đóng lại.

Tuy nhiên, dù mẹ bé có dàn dựng để chụp hình hay clip có hoặc không dàn dựng thì bản chất vụ việc không thay đổi.

Bản chất vụ việc đã được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu rõ trong kết luận sau buổi làm việc với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh trước sự có mặt của báo chí.

Cụ thể, học sinh Mai Tuấn T.T. đứng ở ngoài cổng trường không phải do yêu cầu của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, sau khi được phụ huynh đưa vào trong trường đã được Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng học sinh đã đi ra ngoài cổng trường đứng.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 Lê Thị Kim Lan đã nóng vội trong việc phê bình học sinh đến học sớm và gửi hình ảnh lên nhóm Zalo của lớp làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

Trường Tiểu học Quang Trung chưa nắm bắt hết tình hình thực tế để chỉ đạo giải quyết các trường hợp học sinh đến học sớm so với quy định.

Do đó có thể thấy, bản chất sự việc trên xuất phát từ việc cô giáo chủ nhiệm chụp ảnh học sinh để phê bình trong nhóm zalo do đi học sớm. Việc phê bình này đã gây tổn thương không chỉ đối với học sinh mà còn đối với cả phụ huynh dẫn đến việc phụ huynh phản ứng. Việc phụ huynh đăng tải thông tin sự việc, thậm chí nếu có việc dựng hình ảnh bé đứng nắng cũng là do bức xúc trước hành động của giáo viên.

Từ bao giờ trong môi trường giáo dục vốn đầy ắp sự yêu thương, người ta lại tự cho phép những quy định quái gở, phản giáo dục như việc học sinh đi học sớm thì bị phê bình? Sao giáo viên không nhắc nhở riêng với từng phụ huynh, san sẻ và thấu hiểu cho hoàn cảnh của phụ huynh và học sinh.

Bất kỳ quy định nào cũng không thể có hiệu quả bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, thấu hiểu. Giáo dục không chỉ phổ biến kiến thức học đường mà giáo dục còn đào tạo các em nhân cách, đạo đức, phẩm chất để làm người. Đứa bé sẽ lớn lên thế nào trong sự tổn thương mà người lớn dành cho chúng. Người lớn ấy lại chính là những người bé coi như mẹ hiền.

Do đó, việc Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung là hoàn toàn chính xác và được dư luận đồng tình ủng hộ để bản thân các giáo viên, lãnh đạo các trường có sự thay đổi, tránh diễn ra những sự việc đáng tiếc tương tự.

Thực tế, sau vụ việc trên, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã thừa nhận một thực trạng tại một số trường tiểu học có tổ chức bán trú đóng cổng trường trong thời gian nghỉ trưa của học sinh bán trú khiến nhiều học sinh không bán trú đi học sớm không được vào trường. Những học sinh này phải tụ tập, la cà ở hàng quán, đứng đợi ở ngoài vỉa hè, lòng đường ngoài cổng trường dẫn đến nguy cơ các em dễ bị tai nạn giao thông, kẻ xấu lạm dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe do mưa, nắng...

Sở đã yêu cầu mở cổng trường cho học sinh không bán trú được vào trường trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa. Đồng thời, bố trí khu vực chờ đến giờ học buổi chiều cho học sinh không bán trú, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, sinh hoạt của học sinh bán trú.

Khi sự việc đang được các cơ quan chức năng quận Ngô Quyền làm rõ, dư luận cần hiểu đúng bản chất của sự việc, tránh vì một số thông tin trên mạng xã hội mà tiếp tục làm tổn thương, gây ảnh hưởng đến cháu bé. Sự thật, giả thế nào của các thông tin, hình ảnh, clip trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng Hải Phòng sẽ xác minh, làm rõ. Hãy để cháu bé được yên.