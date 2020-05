Thú vui “giải khuây” điên loạn của các thanh niên côn đồ

Ném đá xe khách, đập kính nhà dân để... giải khuây: Ngày 26/5, Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, vừa bàn giao Nguyễn Đình Hiền (SN 1990, trú phường Thanh Khê Đông) cho Công an quận này để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Rạng sáng 21/5, Công an phường Thanh Khê Đông liên tiếp nhận 4 đơn trình báo của người dân về việc bị một đối tượng đập ô tô, đập cửa kính, thậm chí một số người đã bị thương tích do hành vi ném đá, gạch do đối tượng gây ra. Trích xuất camera an ninh, Công an phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đình Hiền. Bước đầu điều tra, Hiền khai nhận đã gây ra 4 vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, Hiền cho biết giữa mình và các nạn nhân không có mâu thuẫn. Đêm 21/5, vì buồn bực trong người nên Hiền ném đá xe khách, đập phá nhà dân để giải khuây. Cũng liên quan tới việc ném đá xe khách thì mới đây tại Lâm Đồng có vụ nhóm 'phượt thủ' ném đá xe khách quay clip rồi đăng lên mạng xã hội: Ngày 13/5, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập Nguyễn Việt Anh (25 tuổi), Nguyễn Tấn Lộc (20 tuổi) và Nguyễn Phạm Bảo Duy (26 tuổi, cùng ngụ tại quận Thủ Đức, TP HCM) để làm rõ hành vi ném đá xe khách trên quốc lộ 20. 3 thanh niên trên khai nhận khoảng 15h30 ngày 30/1, nhóm 8 người điều khiển xe máy trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt đi TP HCM. Nhóm phượt thủ đến thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) thì xảy ra va chạm nhẹ với xe khách do anh Phan Mạnh Hùng (33 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) đang lưu thông phía trước. Khi xe khách chạy đến Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm, huyện Di Linh) thì nhóm phượt thủ này vượt lên, dùng đá ném liên tục vào ôtô. Bạn gái Lộc đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc. Đến ngày 7/5, thanh niên này đã đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Vác súng bắn người đi đường cho vui: Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với Vũ Tuấn Dũng, SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2014, Dũng dùng súng đi săn bắt chim. Đến tháng 2/2020, Dũng nhiều lần sử dụng súng để tập bắn thử, đối tượng đứng ở trên phòng ngủ của mình tại phố Nguyễn Thị Định bắn người tham gia giao thông qua phố. Đến khoảng 10h ngày 6/5, sau khi dùng súng bắn 1 nam thanh niên đi đường thì Dũng phát hiện có lực lượng Công an đến hiện trường làm việc, truy tìm người bắn súng. Sau đó, Dũng nhờ Đặng Trần Đức, SN 1974, trú tại Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội đến nhà mình lấy khẩu súng tháo rời mang đi cất giấu. Khi Đức đến nhà Dũng thì bị Cảnh sát bắt giữ. Còn Dũng cũng bị tóm gọn khi đang lẩn trốn ở khu vực phố Trần Duy Hưng. Khám xét nơi ở của Dũng, phát hiện khẩu súng Dũng dùng bắn người đi đường, 180 viên đạn chì và nhiều tang vật liên quan. 3 nạn nhân bị Dũng bắn trúng, trong đó có anh Phan Văn Thành, quê Hà Tĩnh bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 14%. Hận người yêu phụ bạc, 9X đi cướp để giải khuây: Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đêm 30/4/2017, Lê Văn Tài (quê Nghệ An) đã dùng gậy gỗ đập vỡ mũ bảo hiểm trên đầu người phụ nữ tên Trúc đang dừng xe máy trước cửa nhà ở khu vực dọc bờ sông thuộc phố Quan Hoa. Chị Trúc vì đưa tay lên đầu đỡ nên bị gãy ngón tay, sau đó Tài giật túi xách chị này và bỏ chạy. Đến phố Nguyễn Khánh Toàn, Tài gặp một cô gái đứng trước cửa nhà nghỉ. Lợi dụng sơ hở, Tài xông tới giật túi xách đeo trên vai nạn nhân, bên trong có 5 triệu đồng cùng giấy tờ cầm cố xe đạp điện. Sau khi nhận được trình báo của các bị hại, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Lê Văn Tài sau 5 ngày khi anh ta xuất hiện trên đường Nguyễn Khánh Toàn. (Ảnh minh họa). Bước đầu Tài khai nhận do hận tình, bị một cô gái làm việc ở khu vực Cầu Giấy phụ tình mặc dù đã yêu nhau hơn 1 năm. Tài tìm kiếm những phụ nữ ra đường ban đêm rồi cướp tài sản để trả thù. Xem thêm video: Kỳ lạ hai đối tượng dùng súng hơi bắn người đi đường. Nguồn: VTC 14.

