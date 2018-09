“Hotgirl” vướng lao lý vì không thực hiện thỏa thuận nghìn đô

Nhứng tại cơ quan công an. (Ảnh: An Hưng)

Ngày 14/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố, tạm giam Hoàng Thị Nhứng (20 tuổi, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 6/2018, qua mạng xã hội Nhứng quen biết một thanh niên làm việc tại công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động (XHLĐ) tên Nguyễn.

Nhứng được Nguyễn hướng dẫn cách thức tư vấn và nhận hồ sơ của những người có nhu cầu đi XKLĐ, đồng thời thỏa thuận nếu Nhứng có khách hàng và chuyển hồ sơ cho Nguyễn thì với mỗi hồ XKLĐ thành công, khách hàng thanh toán đầy đủ tiền thì Nhứng được hưởng 10 triệu đồng.

Đầu tháng 7/2018, Nhứng sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook “XKLĐ Châu Âu” đăng tin trên các nhóm facebook với nội dung “Tuyển dụng lao động đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... giá rẻ, không phải học ngoại ngữ, không cần lo trình độ học vấn kém” cùng số điện thoại của mình.

Nếu có người liên hệ thì Nhứng sẽ giới thiệu “tên là Nhung là thư ký của sếp”, tư vấn và yêu cầu họ nộp hồ sơ cùng nộp tiền đặt cọc để làm thủ tục đi XKLĐ tại nước ngoài.

Đọc được quảng cáo của Nhứng, chị Lý (ở Nghệ An) đã liên lạc nhờ đưa người đi XKLĐ sang Mỹ. Hai bên thỏa thuận, Nhứng nhận của chị Lý 4 bộ hồ sơ của những người có nhu cầu sang Mỹ. Để làm thủ tục đưa sang Mỹ thành công mỗi người phải thanh toán 23.000USD nhưng mỗi hồ sơ phải đặt cọc trước cho Nhứng 2.000 USD.

Tuy nhiên, sau đó, Nhứng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Lý. Trong khoảng thời gian từ 25/7 đến ngày 13/8, Nhứng đã nhận 4 hồ sơ cùng số tiền đặt cọc là 139 triệu đồng từ chị Lý. Tuy nhiên, cô gái 20 tuổi đã không làm các thủ tục đưa người đi XKLĐ như thỏa thuận với chị Lý.

Sau đó, Nhứng tháo bỏ sim điện thoại, xóa hết tài khoản facebook và zalo. Số tiền chị Lý đặt cọc, Nhứng chi tiêu cá nhân chỉ còn lại 44 triệu đồng.

Không liên lạc được với Nhứng, chị Lý trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ Nhứng là người lừa đảo tiền của chị Lý nên phối hợp với gia đình vận động đối tượng ra đầu thú. Cuối tháng 8 vừa qua, Nhứng đã đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.