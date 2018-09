Ám ảnh hiện trường tai nạn thảm khốc 11 người chết ở Lai Châu

Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 9h30 sáng nay (15/9), trên quốc lộ 4D thuộc địa phận thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc: Xe bồn mất phanh đâm xe khách làm 11 người chết tại chỗ. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Đỗ Trọng An - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tai nạn xảy ra tại km57. Tai nạn thảm khốc khiến 11 người trên xe khách 16 chỗ tử vong, 4 người khác nhập viện cấp cứu. “Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi đang trực tiếp có mặt tại hiện trường khẩn trương khắc phục hậu quả, chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân”, ông Đỗ Trọng An thông tin. Trong khi đó, ông Nguyễn Vương Chiến - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu cho biết thời điểm đó, xe khách di chuyển từ TP Lai Châu đi huyện Than Uyên thì va chạm mạnh với xe bồn. Còn ông Từ Hữu Hà - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) xác nhận, trong số 11 người chết và 4 người bị thương có 2 trẻ em. Ngay khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để cùng người dân đưa thi thể các nạn nhân lên khỏi suối nước, đồng thời điều tra làm rõ. Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người dân ám ảnh. Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

