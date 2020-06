Hotgirl mang 4 kg ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Như Ý (ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ý cùng tang vật.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 4h sáng 2/6, tại xã Khánh An, huyện An Phú, Công an huyện An Phú phát hiện nhóm người đi xe ôm nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.