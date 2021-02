Hơn 500 cảnh sát vây bắt đường dây làm giả 200 triệu lít xăng

Sáng nay, ngày 9/2 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 26 đối tượng để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các đối tượng trong đường dây làm giả xăng bị công an bắt giữ. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo đại diện Công an Đồng Nai cho biết, trước đó đã nhận được nhiều phản ánh từ người dân về tình trạng xăng giả, kém chất lượng tại một số cây xăng trên địa bàn. Sau thời gian đeo bám, trinh sát phát hiện nhóm nghi can thành lập nhiều công ty, cây xăng để tiêu thụ xăng dầu do chúng pha chế.