Hơn 120 nhân viên cùng Tổng giám đốc BĐS Lộc Phúc lừa đảo thế nào?

Công an tỉnh Đồng Nai mới đây cho biết, đang điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Lộc Phúc (trụ sở tại TPHCM).



Cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Văn An, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Hơn 180 người liên quan, trong đó có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty cũng được đưa về trụ sở để điều tra.

Theo cơ quan công an, đây là tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh BĐS với cả trăm đối tượng tham gia. Tổ chức hoạt động lừa đảo này được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, phải bằng mọi cách để đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong số những nhân viên được công ty này thuê để lừa đảo khách hàng có rất nhiều em hiện đang là sinh viên.

Lập dự án ảo trên đất nông nghiệp

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TP HCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc, địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu, nhưng chúng vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2 đến 3 tỷ đồng.

Sáng 31/8, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (SN 1996), Tổng Giám đốc Công ty cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của Công ty) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.

Một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TP HCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ nhiều thùng tài liệu, máy tính, thiết bị điện tử, tiền mặt, vàng, phương tiện và một số vật chứng khác để phục vụ công tác điều tra, mở rộng Chuyên án.

Chiêu mộ cả trăm sinh viên, người già thất nghiệp tham gia lừa đảo

Các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để đưa nạn nhân vào tròng, công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP HCM chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP HCM đã tìm và liên hệ với công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do công ty phát. Mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng 1 sim, rồi bỏ.

Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TP HCM, các đối tượng hẹn họ đến một quán café đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà, nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”.

Lúc này, trên xe ô tô chúng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng, có khả năng diễn xuất tốt làm AC (gọi là chân gỗ). Đồng thời, dùng tiền của công ty đưa cho số chân gỗ này để tiếp cận khách hàng trên xe giả làm người mua BĐS để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhân viên AC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng.

Đồng thời, bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Cùng với đó là AC “diễn vai” góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng “chiết khấu giả”. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được.

Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một xe ôtô loại 7 chỗ và đi cùng AC, Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại Công ty để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.

Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối. Khi đó, khách hàng muốn được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, có nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng không phải ở vị trí đã được công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà là ở vị trí khác, cách xa hàng chục kilômét, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo, nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.

Muốn mua nhà ở TP HCM được chở xuống tận Đồng Nai xem đất

Chị N.T.T.M, trú tại quận 8, TP HCM, một trong những nạn nhân cho biết, chị có có nhu cầu mua nhà khoảng 1 tỷ đồng, đã vào trang mạng Chợ tốt để tìm kiếm, sau đó liên hệ với công ty thì gặp đối tượng tự giới thiệu tên Ly gửi hình ảnh căn nhà và hẹn chị hôm sau có mặt tại một địa điểm để đi coi nhà và được công ty tặng quà.

Sau đó, Ly giao chị M cho một nhóm khác yêu cầu lên xe ô tô 52 chỗ đi quận 7 xem nhà. Khi thấy xe chạy lâu đến điểm xem nhà, chị hỏi liền được một nhân viên trả lời kẹt xe, đang trên đường tới. Lúc này, rèm xe che kín bít bùng không nhìn thấy đường nên khi xe chạy xuống huyện Trảng Bom mới biết mình bị lừa.

Chị M bức xúc cho biết thêm: “Tôi thấy một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện, trong người bồn chồn lo lắng, đã tìm đủ cách xin họ cho về để lo việc gia đình, nhưng họ không chịu. Họ nói muốn xem nhà phải đặt cọc giữ chỗ vì nhà đó có nhiều người coi lắm, chiều về công ty sẽ cho coi giấy tờ nhà và bắt tôi đặt cọc 15 triệu, chỉ có ghi tên thôi với số tiền, không ghi phiếu thu”.

Tương tự như chị M, vợ chồng chị D.T.T.T, trú tại thành phố Thủ Đức cũng gặp cảnh dở khóc, dở cười.

Vợ chồng chị T muốn mua một căn nhà giá rẻ ở TP HCM thì bị các đối tượng trong công ty trên chở xuống huyện Trảng Bom để xem đất dự án cùng với chị M.

Khi phát hiện bị lừa, chị T hỏi những người xung quanh (nhân viên và AC của công ty) đều khẳng định không bị lừa, còn lên tiếng bản thân đã mua rồi.

Sau đó, chúng yêu cầu chị chuyển 100 triệu đồng để nhận phiếu ưu đãi, rồi sẽ có người giới thiệu bán lại ngay cho người khác lấy 300 triệu.

Chị T cho hay, mặc dù trong lòng không mong muốn, nhưng “Nhân viên đông quá, nó cứ hô hét. Hai chị kế bên cũng nói không sao, không sao đâu em cứ làm đi. Em bị áp đặt phải làm theo”.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, công ty trên thu lợi hàng chục tỷ đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Qua đây cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của Công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

