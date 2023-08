Vì sao điều tra vụ “Cô đồng bổ cau” Trương Hương lại bị kéo dài?

"Không biết gì, không nhớ gì"

Dân trí dẫn lời đại diện Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tiết lộ lý do vì sao thời gian điều tra về "cô đồng bổ cau" Trương Thị Hương lại kéo dài.

Công an thị xã Kinh Môn cho biết, sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí và đơn tố cáo của người dân về hiện tượng cô đồng Trương Thị Hương có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm lễ hầu đồng, đơn vị này đã ra quyết định phân công xử lý nguồn tin báo tội phạm từ 22/2. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ việc, cơ quan công an gặp trở ngại từ đối tượng bị tố cáo và người làm đơn tố cáo. Trong khi cô đồng Trương Thị Hương không chịu hợp tác với cơ quan điều tra, khi được hỏi, Hương không chịu nói gì hoặc kiên quyết nói: "Không biết gì, không nhớ gì" thì những người tố cáo cô đồng Hương, do ngại bị dư luận chê cười là u mê dại dột nên chấp nhận mất tiền và không muốn hợp tác với cơ quan điều tra.

Công an thị xã Kinh Môn quyết định chọn trường hợp tố cáo của anh Trần Thế Xuân ở Hải Phòng để điều tra trước. Lý do là anh Xuân không ngại dư luận, sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng và lời khai cho cơ quan chức năng.