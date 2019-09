Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Tài xế phiến tái hiện cảnh lái xe

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) và VKSND cùng cấp thực nghiệm điều tra vụ học sinh Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway. Đây là lần thực nghiệm thứ hai cho vụ việc xảy ra hơn 1 tháng trước. Lúc 7h25, cơ quan điều tra bắt đầu làm việc với gia đình cháu Long, các luật sư và tài xế Phiến. Ông Phiến lên cabin xe đưa đón bắt đầu thực nghiệm. Ngồi ghế bên cạnh bị can là một cảnh sát. Trong xe còn có đại diện VKS. Ngay sau đó, xe di chuyển đến bãi đỗ KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền cách đó chừng hơn 1 km. 7h30, chiếc xe do ông Phiến điều khiển đến thực nghiệm tại KTX Học viện Báo chí. Tại đây, công an yêu cầu nam tài xế thực hiện chính xác những gì ông đã làm ngày xảy ra vụ việc. Ông Phiến đỗ xe vào bãi, xuống xe khóa cửa bằng khóa từ xa, không kiểm tra lại. Sau đó, ông đi bộ ra nơi gửi xe máy ở sát cổng KTX, lấy xe máy rồi đi về. 8h05, xe bus di chuyển rời khỏi KTX Học viện Báo chí. Ông Phiến đang trình bày lại những gì đã diễn ra hôm xảy ra sự việc. Luật sư Vũ Gia Trưởng, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại, cho hay buổi thực nghiệm sáng nay kết thúc tại bãi đỗ xe. Luật sư bị hại hỏi ông Phiến về diễn biến hôm xảy ra vụ việc. Sáng cùng ngày, trường Gateway vẫn đưa đón học sinh đến học tập như bình thường. Các xe 16 chỗ thay nhau dừng đỗ trước cổng để đưa học sinh vào. Nhiều em khác được phụ huynh đưa đến trường bằng ôtô riêng. Khu vực này vào sáng nay giao thông đi lại qua nơi đây bị ùn tắc. Kết thúc buổi thực nghiệm, chiếc xe sẽ về lại bãi đỗ của đơn vị lưu trữ phương tiện của công an. Chiều cùng ngày, quá trình thực nghiệm tiếp tục theo đúng mốc thời gian trong ngày xảy ra vụ việc. Khu vực chiếc xe đưa đón bé trai lớp 1 trường Gateway dừng đỗ có gì bất thường?. (Nguồn VTV 24)

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) và VKSND cùng cấp thực nghiệm điều tra vụ học sinh Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway. Đây là lần thực nghiệm thứ hai cho vụ việc xảy ra hơn 1 tháng trước. Lúc 7h25, cơ quan điều tra bắt đầu làm việc với gia đình cháu Long, các luật sư và tài xế Phiến. Ông Phiến lên cabin xe đưa đón bắt đầu thực nghiệm. Ngồi ghế bên cạnh bị can là một cảnh sát. Trong xe còn có đại diện VKS. Ngay sau đó, xe di chuyển đến bãi đỗ KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền cách đó chừng hơn 1 km. 7h30, chiếc xe do ông Phiến điều khiển đến thực nghiệm tại KTX Học viện Báo chí. Tại đây, công an yêu cầu nam tài xế thực hiện chính xác những gì ông đã làm ngày xảy ra vụ việc. Ông Phiến đỗ xe vào bãi, xuống xe khóa cửa bằng khóa từ xa, không kiểm tra lại. Sau đó, ông đi bộ ra nơi gửi xe máy ở sát cổng KTX, lấy xe máy rồi đi về. 8h05, xe bus di chuyển rời khỏi KTX Học viện Báo chí. Ông Phiến đang trình bày lại những gì đã diễn ra hôm xảy ra sự việc. Luật sư Vũ Gia Trưởng, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại, cho hay buổi thực nghiệm sáng nay kết thúc tại bãi đỗ xe. Luật sư bị hại hỏi ông Phiến về diễn biến hôm xảy ra vụ việc. Sáng cùng ngày, trường Gateway vẫn đưa đón học sinh đến học tập như bình thường. Các xe 16 chỗ thay nhau dừng đỗ trước cổng để đưa học sinh vào. Nhiều em khác được phụ huynh đưa đến trường bằng ôtô riêng. Khu vực này vào sáng nay giao thông đi lại qua nơi đây bị ùn tắc. Kết thúc buổi thực nghiệm, chiếc xe sẽ về lại bãi đỗ của đơn vị lưu trữ phương tiện của công an. Chiều cùng ngày, quá trình thực nghiệm tiếp tục theo đúng mốc thời gian trong ngày xảy ra vụ việc. Khu vực chiếc xe đưa đón bé trai lớp 1 trường Gateway dừng đỗ có gì bất thường?. (Nguồn VTV 24)