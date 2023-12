Hoang tàn dãy shophouse FLC Eo Gió Quy Nhơn

FLC Eo Gió Sun Bay nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư tại xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án từng được giới thiệu gồm 2 phân khu, trong đó Phân khu The East có 208 căn shophouse và 35 căn golf villa hướng Đông và Phân khu The West có 74 căn shophouse. Dãy shophouse đa sắc rực rỡ "tái hiện làng châu Âu cổ thu nhỏ" từng được quảng bá rầm rộ sở hữu vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm Khu kinh tế Nhơn Hội. Dự án từng được ca ngợi là điểm kết nối hoàn hảo của quần thể FLC Quy Nhơn và các danh thắng nổi tiếng như Eo Gió, biển Kỳ Co, là cơ hội đầu tư kinh doanh, triển vọng đầu tư bất động sản vô cùng tiềm năng. FLC Eo Gió gồm những căn shophouse mang kiến trúc khoáng đạt Địa Trung Hải, shophouse quảng trường nổi bật với kiến trúc kiểu Havana, những căn hộ golf đẹp lạ, phong cách villa của Nam Mỹ... là viễn cảnh có thể "thôi miên" bất kỳ nhà đầu tư nào. Thế nhưng, thực tế là một bức tranh hoàn toàn khác. Sau nhiều năm triển khai, bên cạnh dãy nhà được xây thô là hàng loạt trụ sắt nằm chỏng chơ trên bãi đất trống. Bỏ hoang lâu ngày, sắt thép đã hoen gỉ, cỏ dại ngập lối. Một số hạng mục được "đổ sàn" rồi tạm dừng, nay hoang tàn đến khó tin. Dãy shophouse nằm ở vị trí vàng tại "thiên đường nghỉ dưỡng miền Trung" từng được giới bất động sản giới thiệu ngập tràn trên các kênh nay vắng lặng, đìu hiu, không một bóng người. Nhiều nhà đầu tư trót "xuống tiền" nay đành ngậm ngùi rao bán "cắt lỗ". "Giá giảm hơn 1 tỷ mỗi lô nhưng vẫn không có giao dịch.", một môi giới bất động sản tại đây cho hay. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ:

