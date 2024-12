Những vụ bạo lực học đường gây rúng động nhất trong năm 2024

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ: Ngày 6/12, ông Lê Văn Thanh, bố của nữ sinh L.V.G.N. trú tại thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy đốt sống cổ, cho biết đã nhận được kết quả giám định tổn thương từ cơ quan công an.. Kết quả giám định, tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu L.V.G.N. tại thời điểm giám định là 23%. Trước đó, chiều 5/10, trên đường đi học về, L.V.G.N. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can. Trong lúc can ngăn, N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và đạp vào người. Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, bị gãy đốt sống cổ. Cơ quan công an xác định có khoảng 6 học sinh liên quan. Nam sinh lớp 10 bị nhóm học sinh lớp 9 đánh hội đồng phải nhập viện: Tối 28/11, em Đ.P.V.S., học sinh lớp 10 Trường THPT An Biên, bị một nhóm thanh niên tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang xúm nhau đánh hội đồng dẫn đến phải nhập viện. Ngày 30/11, lãnh đạo Công an huyện An Biên cho biết, nhóm học sinh lớp 9 có 4 người đã vây đánh một học sinh lớp 10 trong đêm. Công an thị trấn Thứ Ba đã vào cuộc xác minh, xử lý. Hai nam sinh đâm hai nữ sinh bị thương: Khoảng 8h sáng 11/11. Sau buổi chào cờ tại trường, T.C.U. (học sinh lớp 9) cùng bạn là N.X.Th. (học lớp 8) xảy ra mâu thuẫn với D.T.K.T. và T.T.T.Tr. (đều là học sinh lớp 9 cùng trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Do đó, 2 nam sinh và 2 nữ sinh nêu trên lao vào đánh nhau. Lúc này, em U. dùng vật sắc nhọn như dao đâm em T. khoảng 7 - 8 nhát khiến em này gục tại chỗ. Còn Th. lao vào đâm em Tr. gây thương tích. Ngay sau đó, 2 nữ sinh T. và Tr. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil cấp cứu. Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng đến sang chấn tâm lý: Chiều 25/10, trên mạng xã hội lan truyền clip một nam sinh Trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội ngồi thụp tại một góc hành lang và bị nhóm bạn đánh hội đồng và quay clip, khiến nhiều người phẫn nộ. Tất cả các nam sinh trong clip này đều là học sinh cùng lớp. Một người thân của nạn nhân cho biết: "Hiện tại, cháu vẫn bị sang chấn tâm lý nặng, có lúc nhớ họ tên, lúc thì không". Ông Đỗ Công Dực - hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng xác nhận, các em học sinh trong clip trên hiện đang học lớp 7, đều là học sinh của nhà trường. Sự việc đánh nhau trong clip xảy ra vào tháng 6 tại nhà văn hóa của thôn. Nhà trường đã báo cáo sự việc về Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, lãnh đạo địa phương, công an cũng đã vào cuộc. Nữ sinh lớp 7 ở Thừa Thiên - Huế bị bạn đánh hội đồng, quay clip: Trưa 24/10, bà Cái Thị Cẩm Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã chỉ đạo xác minh thông tin nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh đập, quay clip. Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ sinh khác đánh đập, giật tóc và kéo lê giữa nền đất. Trong khi đó, nhiều học sinh khác đứng xem, nhưng không ai vào căn ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại vụ việc. Qua xác minh, các nữ sinh trong clip là học sinh Trường THCS Lộc Điền, nữ sinh bị đánh là em M.T.T.T (học sinh lớp 7). Nữ sinh lớp 11 bị bạn vây đánh hội đồng: Tháng 10/2023, trên mạng xã hội xuất hiện video hơn một phút chia sẻ một nữ sinh trường THPT Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị nhóm nữ 8 người kéo ngã xuống đường, xông vào đánh đấm, dùng chân đạp lên người và chửi tục. Lãnh đạo Trường THPT Hắc Dịch cho biết, xác định nhóm 8 người đánh nữ sinh có một nửa đang học tại trường, số còn lại đã nghỉ học. Trường sẽ lập hội đồng kỷ luật tạm đình chỉ lên lớp và lao động công ích đối với các em đánh bạn trên tinh thần giáo dục là chính. Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng đến chấn động não: 19h ngày 11/4, nữ sinh lớp 6 trường THCS Trần Quang Khải được bạn rủ đi chơi và chở đến đoạn gần nhà thờ Phú Thượng (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì bị ba nữ sinh lao vào đánh hội đồng. Vài ngày sau, nữ sinh ho ra máu, đau bụng, buồn nôn, đầu bị sưng nên được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng và được chẩn đoán bị chấn động não. Ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho biết, đã xác định được ba học sinh liên quan vụ việc. Theo tường trình của học sinh quay video, nguyên nhân vụ đánh nhau là do nạn nhân nói xấu nữ sinh lớp 8. >>> Xem thêm video: Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã không qua khỏi.

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ: Ngày 6/12, ông Lê Văn Thanh, bố của nữ sinh L.V.G.N. trú tại thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy đốt sống cổ, cho biết đã nhận được kết quả giám định tổn thương từ cơ quan công an.. Kết quả giám định, tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu L.V.G.N. tại thời điểm giám định là 23%. Trước đó, chiều 5/10, trên đường đi học về, L.V.G.N. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can. Trong lúc can ngăn, N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và đạp vào người. Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, bị gãy đốt sống cổ. Cơ quan công an xác định có khoảng 6 học sinh liên quan. Nam sinh lớp 10 bị nhóm học sinh lớp 9 đánh hội đồng phải nhập viện: Tối 28/11, em Đ.P.V.S., học sinh lớp 10 Trường THPT An Biên, bị một nhóm thanh niên tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang xúm nhau đánh hội đồng dẫn đến phải nhập viện. Ngày 30/11, lãnh đạo Công an huyện An Biên cho biết, nhóm học sinh lớp 9 có 4 người đã vây đánh một học sinh lớp 10 trong đêm. Công an thị trấn Thứ Ba đã vào cuộc xác minh, xử lý. Hai nam sinh đâm hai nữ sinh bị thương: Khoảng 8h sáng 11/11. Sau buổi chào cờ tại trường, T.C.U. (học sinh lớp 9) cùng bạn là N.X.Th. (học lớp 8) xảy ra mâu thuẫn với D.T.K.T. và T.T.T.Tr. (đều là học sinh lớp 9 cùng trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Do đó, 2 nam sinh và 2 nữ sinh nêu trên lao vào đánh nhau. Lúc này, em U. dùng vật sắc nhọn như dao đâm em T. khoảng 7 - 8 nhát khiến em này gục tại chỗ. Còn Th. lao vào đâm em Tr. gây thương tích. Ngay sau đó, 2 nữ sinh T. và Tr. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil cấp cứu. Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng đến sang chấn tâm lý: Chiều 25/10, trên mạng xã hội lan truyền clip một nam sinh Trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội ngồi thụp tại một góc hành lang và bị nhóm bạn đánh hội đồng và quay clip, khiến nhiều người phẫn nộ. Tất cả các nam sinh trong clip này đều là học sinh cùng lớp. Một người thân của nạn nhân cho biết: "Hiện tại, cháu vẫn bị sang chấn tâm lý nặng, có lúc nhớ họ tên, lúc thì không". Ông Đỗ Công Dực - hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng xác nhận, các em học sinh trong clip trên hiện đang học lớp 7, đều là học sinh của nhà trường. Sự việc đánh nhau trong clip xảy ra vào tháng 6 tại nhà văn hóa của thôn. Nhà trường đã báo cáo sự việc về Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, lãnh đạo địa phương, công an cũng đã vào cuộc. Nữ sinh lớp 7 ở Thừa Thiên - Huế bị bạn đánh hội đồng, quay clip: Trưa 24/10, bà Cái Thị Cẩm Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã chỉ đạo xác minh thông tin nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh đập, quay clip. Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ sinh khác đánh đập, giật tóc và kéo lê giữa nền đất. Trong khi đó, nhiều học sinh khác đứng xem, nhưng không ai vào căn ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại vụ việc. Qua xác minh, các nữ sinh trong clip là học sinh Trường THCS Lộc Điền, nữ sinh bị đánh là em M.T.T.T (học sinh lớp 7). Nữ sinh lớp 11 bị bạn vây đánh hội đồng: Tháng 10/2023, trên mạng xã hội xuất hiện video hơn một phút chia sẻ một nữ sinh trường THPT Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị nhóm nữ 8 người kéo ngã xuống đường, xông vào đánh đấm, dùng chân đạp lên người và chửi tục. Lãnh đạo Trường THPT Hắc Dịch cho biết, xác định nhóm 8 người đánh nữ sinh có một nửa đang học tại trường, số còn lại đã nghỉ học. Trường sẽ lập hội đồng kỷ luật tạm đình chỉ lên lớp và lao động công ích đối với các em đánh bạn trên tinh thần giáo dục là chính. Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng đến chấn động não: 19h ngày 11/4, nữ sinh lớp 6 trường THCS Trần Quang Khải được bạn rủ đi chơi và chở đến đoạn gần nhà thờ Phú Thượng (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì bị ba nữ sinh lao vào đánh hội đồng. Vài ngày sau, nữ sinh ho ra máu, đau bụng, buồn nôn, đầu bị sưng nên được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng và được chẩn đoán bị chấn động não. Ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho biết, đã xác định được ba học sinh liên quan vụ việc. Theo tường trình của học sinh quay video, nguyên nhân vụ đánh nhau là do nạn nhân nói xấu nữ sinh lớp 8. >>> Xem thêm video: Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã không qua khỏi.