Cận cảnh đường trăm tỷ đội vốn, dân khốn khổ ngóng chờ ở Hòa Bình

Ngày 27/12/2022, ông Đinh Duy Khải – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình), đại diện chủ đầu tư ký quyết định số 3758-UBND, phê duyệt liên danh Công ty TNHH Hùng Sơn – Công ty TNHH xây dựng Duy Tiến – Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Nam Ninh – Công ty CP Đầu tư và phát triển Lạc Hồng – Công ty Cổ phần 216 Thăng Long – Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng và đầu tư Javiko trúng thầu dự án đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6. Giá trúng thầu là 250.649.604.000 VND, thời gian thực hiện 24 tháng, giá gói thầu 251.157.932.000 VND, tương ứng tiết kiệm cho ngân sách khoảng 508 triệu, tương đương 0,2%. Giá gói trúng thầu này chiếm phần lớn vốn đầu tư ban đầu là 307 tỷ đồng. Số tiền còn lại dành cho tư vấn, thiết kế... Quy mô dự án được xác định có tổng chiều dài toàn tuyến là 14,86km (1 tuyến chính và 1 tuyến nhánh) thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Điểm đầu giao với Quốc lộ 6 tại Km108+500, thuộc địa phận xã Phong Phú; điểm cuối giao với đường tỉnh 435 tại Km20+480, thuộc địa phận xã Suối Hoa. Nền đường 7,5m, mặt đường 5,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa dày 7cm. Tuy nhiên, sau hơn hai năm khởi công, chỉ 20,5% khối lượng công việc được nghiệm thu. Cuối tháng 11/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6. Theo đó, tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh là 325 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh là 307 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách huyện Tân Lạc là 18 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ năm 2021 đến hết năm 2025 (tăng 1 năm so với dự kiến ban đầu). Về lý do cần phải điều chỉnh chủ chương đầu tư, theo UBND tỉnh Hòa Bình, các khoản chi phí tăng lên do quá trình đo đạc lập bản đồ địa chính được chính xác hóa trong giai đoạn thực hiện dự án và quy định về mức hỗ trợ, đơn giá bồi thường có thay đổi so với thời thời điểm lập dự án, các chi phí khác, chi phí dự phòng tăng. Ngoài ra, Dự án mất nhiều thời gian để thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, mục đích sử dụng đất, thủ tục khai thác khoáng sản làm vật liệu đất đắp; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn... Những ngày đầu tháng 12/2024, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, dự án tuyến đường giao thông tiền tỷ này khá nham nhở, nhiều đoạn chưa được thi công. Thời tiết mưa càng khiến bề mặt đường nhầy nhụa còn ngày nắng thì bụi mù. Người dân sinh sống dọc dự án đường giao thông khốn khổ vì tình trạng thi công chậm tiến độ của của dự án. Một số đoạn đã bị nhà thầu đào xới, lắp hệ thống cống rãnh nhưng lại chưa hoàn thiện khiến việc đi lại của người dân thêm phần nguy hiểm. Dự án nham nhở khiến nhiều học sinh đối mặt với tình trạng mất ATGT. Mặc dù được dựng biển công trường đang thi công nhưng lại không có hệ thống bảo đảm an toàn thi công khiến người dân lo lắng, nhất là vào thời điểm đêm tối. >>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sống cùng bùn đất từ dự án kênh dài nhất thành phố:

