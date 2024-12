Bức ảnh trên mạng xã hội khiến giang hồ Thao "điên" sa lưới

Theo hồ sơ vụ án, tối 1/8/2011, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được tin báo tại khu vực ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông xảy ra vụ nổ súng, truy sát lẫn nhau liên quan mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên cộm cán. Theo điều tra, người nổ 4 phát súng vào ô tô của đối thủ hôm đó là Dương Văn Thao (tức Thao "Điên", SN 1985, trú quận Cầu Giấy). Hung khí được xác định là khẩu súng colt xoay dạng tự chế. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nguyên nhân được lực lượng chức năng làm rõ, trước đó, Nguyễn Thạo Phương (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mâu thuẫn với Trịnh Ngọc Quang (tức Quang "Balo") liên quan đến tranh chấp địa bàn làm ăn tại khu vực bờ kè hồ Tây. Sau đó, Phương nhờ nhóm của Thao đi giải quyết. Trong khi Thao "Điên" bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng". Vụ án sau đó được chuyển tới Công an Hà Nội điều tra theo thẩm quyền. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vào cuộc điều tra tiếp, Công an Hà Nội xác định, hành vi của Thao "Điên" là "Giết người" nên đã thay đổi quyết định, khởi tố từ "Gây rối trật tự công cộng" sang tội danh "Giết người". Thao "Điên" khá ngang nhiên, bản thân mang lệnh truy nã, song gã vẫn xuất hiện trên địa bàn gây án (quận Cầu Giấy). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trinh sát nắm được, Thao trong thời gian bỏ trốn đứng ra cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, hoạt động liều lĩnh trong một khu chung cư trên phố Trung Kính, quy tụ các con bạc đến từ nhiều tỉnh lân cận. Sau thời gian kiên trì theo dõi, ngày 11/10/2016, cảnh sát ập vào căn hộ trong khu chung cư ở Trung Kính, phường Trung Hòa và bắt quả tang hơn 30 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lần này, Dương Văn Thao bị đưa về trụ sở công an. Tuy nhiên, sau khi được tại ngoại, Thao lần thứ hai bỏ trốn và Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã. Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, Thao thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu. Gã dựa vào mối quan hệ với nhóm đối tượng cộm cán, sống nương nhờ người quen ở các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc. Việc truy vết nghi phạm gặp không ít khó khăn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cuối năm 2019, Thao còn giao du và trở thành một trong 30 đàn em của Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng "Ốt", SN 1982, trú quận Cầu Giấy). Dũng được giới giang hồ mệnh danh là ông trùm bảo kê vật liệu xây dựng, bến bãi và cho vay lãi nặng. Đầu tháng 6/2021, Công an Hà Nội bắt giữ Dũng "Ốt" và 6 đàn em khi phá vụ án cho vay lãi nặng và hoạt động tín dụng đen. Đáng chú ý, mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ Dũng cũng có liên quan đến vụ nổ súng trên. Từ lời khai của Dũng và củng cố thêm chứng cứ, kiên trì theo dấu Thao “Điên”, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nắm được thông tin Thao vẫn thi thoảng liên hệ với vợ làm việc tại một spa ở quận Đống Đa, Hà Nội và có con trai sinh năm 2019. Trinh sát còn phát hiện cô này từng đăng trên mạng xã hội Facebook bức ảnh chụp từ phía sau cảnh con trai xuất hiện cạnh một người đàn ông. Đặc biệt, hình xăm bông hoa trên vai người này rất giống với đặc điểm nhận dạng của Dương Văn Thao. Nhận định Thao có thể về thăm vợ trong dịp Tết Nguyên đán 2022, cảnh sát hình sự đã kiên trì bí mật theo dõi. Đúng như dự đoán, ngày 13/2/2023, khi Thao xuất hiện tại spa trên đường Tôn Đức Thắng, trinh sát lập tức khống chế, bắt giữ Dương Văn Thao. Với loạt các hành vi trên, cuối năm 2023, Dương Văn Thao bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội. Hai phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Dương Văn Thao tổng cộng 20 năm tù về các tội: "Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Tổ chức đánh bạc". >>> Xem thêm video: Vì sao giang hồ Bình 'Đen' bị bắt?

