Quảng Nam: Cầu trăm tỷ không thể thông xe vì... thiếu đường dẫn

Dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Thu Bồn có tổng mức đầu tư hơn 337 tỷ đồng, khởi công từ năm 2020 nhằm giải quyết nhu cầu giao thông giữa phường Cẩm Nam với trung tâm TP. Hội An. Dự án được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến Hoàng Diệu và khu vực chợ Hội An, tạo cảnh quan đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của TP. Hội An. Cầu Thanh Nam được thiết kế có chiều dài 344m, rộng 10,5m cùng hệ thống đường dẫn dài gần 200m nối Cẩm Nam với phường Cẩm Châu. Vào tháng 3/2023, UBND TP. Hội An đã làm lễ hợp long cây cầu này và theo lộ trình sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 8/2023. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn dang dở. Nhiều hạng mục của dự án trăm tỷ hiện vẫn chưa hoàn thiện. Dù bị trễ tiến độ, Dự án cầu Thanh Nam vẫn đang "đứng bánh" không thể thi công. Nguyên nhân là ở hai đầu của hệ thống đường dẫn lên cầu thuộc phường Cẩm Nam và phường Cẩm Châu đều đang bị vướng giải phóng mặt bằng. Việc thi công cũng đã tạm dừng trong một thời gian dài.Không có đường dẫn, người dân phường Cẩm Châu và Cẩm Nam, TP Hội An chưa biết khi nào cây cầu được thông xe, đưa vào sử dụng để thoát cảnh nắng bụi, mưa bùn. Trong khi chờ đường dẫn, sắt thép trên cầu đã bắt đầu hoen gỉ. Phần bê tông hai bên thành cầu đã bị vẽ bậy chi chít. Thế nhưng, thiếu đường dẫn, cầu Thanh Nam chưa biết khi nào mới được thông xe.

