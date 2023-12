Loạt biển báo “bay màu” trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến gần 140 km với điểm đầu tại thôn Túy Loan, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng và điểm cuối thuộc đường vành đai quy hoạch của TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Sau nhiều năm đưa vào khai thác, sử dụng, nhiều biển báo giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã bị "bay màu", gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện. Hàng loạt biển báo chỉ dẫn "trống trơn" trên cao tốc, nhất là đoạn từ TP. Tam Kỳ đi TP. Quảng Ngãi. Biển báo trên đường cao tốc thường chỉ dẫn những hướng đi, điểm đến và quy định an toàn để quá trình di chuyển của phương tiện trên cao tốc được thuận lợi nhất. Người điều khiển phương tiện trên đường cao tốc cần tuân thủ quy định, chỉ dẫn theo biển báo. Nếu lái xe vi phạm sẽ bị xử phạt khá nặng. Vì các phương tiện di chuyển trên cao tốc luôn chạy với tốc độ cao, do vậy các biển báo chỉ dẫn giúp đảm bảo an toàn cho các phương tiện và hành khách trên xe. Thế nhưng, nhiều biển báo giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị "bay màu", không rõ ràng đã gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Những người ít qua lại trên tuyến đường này rất dễ bối rối vì không hiểu được ý nghĩa của các biển cảnh báo. Thậm chí một số biển báo đã rơi rụng. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, với vận tốc thiết kế 120 km/h. Quy mô mặt cắt ngang đường cao tốc giai đoạn I: bốn làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, chiều rộng nền đường 26 m, mặt đường 24,5 m. Dự án có 27 cầu lớn, 11 cầu trung, 64 cầu nhỏ với tổng chiều dài khoảng 8.966 m và một công trình hầm với chiều dài 540m. Theo thiết kế ban đầu, dự án có 9 nút giao liên thông và 5 nút giao cùng mức trên tuyến nối, 106 cống chui dân sinh, hệ thống thoát nước… Ngoài ra, trên tuyến cao tốc này còn có công trình phụ trợ như: trung tâm điều hành giao thông, trung tâm vận hành và bảo trì, trạm dịch vụ, trạm dừng xe, trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh... Thế nhưng, các biển báo chỉ dẫn "trắng thông tin" gây khó cho người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc này. >>> Mời độc giả xem thêm video 11.100 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái:

