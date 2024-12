Đây là chủ sở hữu Porsche 911 S/T hài hước nhất thế giới

Porsche 911 S/T đặc biệt này là một mẫu xe thực sự đặc biệt, bởi giá của nó phản ánh điều đó, khởi điểm là 290.000 đô la trước khi bạn cân nhắc đến bất kỳ ô tùy chọn nào trong vô số ô, chứ đừng nói đến việc tính đến các tùy chọn ngẫu hứng của mình, sẽ khiến mức tăng cao hơn. Được chế tạo trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập dòng xe 911 vào năm nay, S/T về cơ bản kết hợp những điểm tốt nhất của GT3 với hộp số sàn và cách xử lý dành cho đường trường hơn là đường đua. Bây giờ, một chủ sở hữu đã có tùy chỉnh rất thú vị và để Porsche truyền tải nó nhiều hơn một chút vào cabin. Chủ sở hữu đó đã nhận xe vào ngày 2/12 với thông số kỹ thuật mà ông gọi là ABE hoặc “All Black Errything.” Với mục đích đó, chiếc xe có lớp sơn đen, huy hiệu tối màu, bánh xe khóa trung tâm tối màu, kẹp phanh đen và nội thất đen, nói đơn giản đây là chiếc xe Porsche 911 S/T Batman hiếm hoi trên thế giới. Thực tế, chính trong cabin, chiếc xe này mới thực sự thú vị. Chủ sở hữu cho biết đã thêm khiếu hài hước của mình vào để tùy chỉnh chiếc xe theo kiểu không đụng hàng, và đầu tiên chính là bệ cửa bên tài xế có dòng chữ "Cuộc sống, Cười, Yêu", 3 từ này đứng 1 mình khá vô nghĩa nhưng ghép lại thì nó lại rất thú vị vì Cuộc Sống của ai cũng muốn tràn ngập tiếng Cười và được Yêu thương hơn là ghét. Tuy nhiên, câu chuyện buồn cười hơn nữa là chủ xe đã yêu cầu Porsche viết "Your Mom" trên bệ cửa bên hành khách của chiếc 911. Đây cũng không phải là những câu nói độc đáo duy nhất trên xe. Bảng điều khiển trung tâm có một dòng chữ "Elbow Here" được in nổi trên đó. Đáng chú ý, tùy chọn thêm tấm ngưỡng cửa bằng sợi carbon tùy chỉnh chỉ có giá 1.510 đô la và người mua có thể viết hầu như bất cứ điều gì họ muốn. Một số tên và cụm từ gây khó chịu sẽ tự động bị từ chối. Tương tự như vậy đối với phần dập nổi ở bảng điều khiển trung tâm có giá thậm chí còn rẻ hơn, chỉ 670 đô la, vậy hà cớ gì không chi thêm hầu bao để mình được thỏa sức sáng tạo Porsche 911 S/T. Video: Giới thiệu Porsche 911 S/T phiên bản kỷ niệm 60 năm.

Porsche 911 S/T đặc biệt này là một mẫu xe thực sự đặc biệt, bởi giá của nó phản ánh điều đó, khởi điểm là 290.000 đô la trước khi bạn cân nhắc đến bất kỳ ô tùy chọn nào trong vô số ô, chứ đừng nói đến việc tính đến các tùy chọn ngẫu hứng của mình, sẽ khiến mức tăng cao hơn. Được chế tạo trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập dòng xe 911 vào năm nay, S/T về cơ bản kết hợp những điểm tốt nhất của GT3 với hộp số sàn và cách xử lý dành cho đường trường hơn là đường đua. Bây giờ, một chủ sở hữu đã có tùy chỉnh rất thú vị và để Porsche truyền tải nó nhiều hơn một chút vào cabin. Chủ sở hữu đó đã nhận xe vào ngày 2/12 với thông số kỹ thuật mà ông gọi là ABE hoặc “All Black Errything.” Với mục đích đó, chiếc xe có lớp sơn đen, huy hiệu tối màu, bánh xe khóa trung tâm tối màu, kẹp phanh đen và nội thất đen, nói đơn giản đây là chiếc xe Porsche 911 S/T Batman hiếm hoi trên thế giới. Thực tế, chính trong cabin, chiếc xe này mới thực sự thú vị. Chủ sở hữu cho biết đã thêm khiếu hài hước của mình vào để tùy chỉnh chiếc xe theo kiểu không đụng hàng, và đầu tiên chính là bệ cửa bên tài xế có dòng chữ "Cuộc sống, Cười, Yêu", 3 từ này đứng 1 mình khá vô nghĩa nhưng ghép lại thì nó lại rất thú vị vì Cuộc Sống của ai cũng muốn tràn ngập tiếng Cười và được Yêu thương hơn là ghét. Tuy nhiên, câu chuyện buồn cười hơn nữa là chủ xe đã yêu cầu Porsche viết "Your Mom" trên bệ cửa bên hành khách của chiếc 911. Đây cũng không phải là những câu nói độc đáo duy nhất trên xe. Bảng điều khiển trung tâm có một dòng chữ "Elbow Here" được in nổi trên đó. Đáng chú ý, tùy chọn thêm tấm ngưỡng cửa bằng sợi carbon tùy chỉnh chỉ có giá 1.510 đô la và người mua có thể viết hầu như bất cứ điều gì họ muốn. Một số tên và cụm từ gây khó chịu sẽ tự động bị từ chối. Tương tự như vậy đối với phần dập nổi ở bảng điều khiển trung tâm có giá thậm chí còn rẻ hơn, chỉ 670 đô la, vậy hà cớ gì không chi thêm hầu bao để mình được thỏa sức sáng tạo Porsche 911 S/T . Video: Giới thiệu Porsche 911 S/T phiên bản kỷ niệm 60 năm.