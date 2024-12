Khám phá bất ngờ về tiểu hành tinh đầu tiên con người biết đến

1. Tiểu hành tinh đầu tiên được phát hiện. Ceres được phát hiện vào ngày 1/1/1801 bởi nhà thiên văn học người Ý Giuseppe Piazzi, trở thành tiểu hành tinh đầu tiên được con người biết đến. Ảnh: Pinterest. 2. Tên gọi từ thần thoại La Mã. Ceres được đặt tên theo nữ thần nông nghiệp và mùa màng trong thần thoại La Mã, người tương đương với Demeter trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Pinterest. 3. Là hành tinh lùn. Năm 2006, Ceres được phân loại lại là một hành tinh lùn, tương tự như sao Diêm Vương (Pluto), vì kích thước và hình dạng gần như hình cầu của nó. Ảnh: Pinterest. 4. Lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh. Ceres là vật thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc, chiếm khoảng 40% khối lượng của toàn bộ vành đai. Ảnh: Pinterest. 5. Đường kính gần 1.000 km. Ceres có đường kính khoảng 940 km, nhỏ hơn Mặt Trăng, nhưng vẫn là đối tượng lớn nhất trong vùng không gian của nó. Ảnh: Pinterest. 6. Có nước đá. Bề mặt của Ceres chứa một lượng lớn nước đá, chiếm tới 25% khối lượng của hành tinh lùn này, làm cho nó trở thành một ứng viên hấp dẫn để tìm hiểu về nước trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 7. Có khả năng tồn tại đại dương ngầm. Các nhà khoa học tin rằng Ceres có thể có một đại dương ngầm dưới lớp vỏ băng giá, tương tự như Europa hoặc Enceladus. Ảnh: Pinterest. 8. Bề mặt tối màu. Ceres có bề mặt tối, phản xạ chỉ khoảng 9% ánh sáng Mặt Trời, gần giống với than đá. Ảnh: Pinterest. 9. Các điểm sáng bí ẩn. Ceres có các điểm sáng nổi tiếng tại hố Occator, được xác định là do các muối carbonate phản chiếu ánh sáng. Ảnh: Pinterest. 10. Hố va chạm đặc trưng. Ceres có nhiều hố va chạm, trong đó nổi tiếng nhất là hố Occator, nơi các điểm sáng được phát hiện. Ảnh: Pinterest. 11. Một ngày trên Ceres. Ceres xoay quanh trục của nó với thời gian tương đương 9 giờ, làm cho một ngày của nó rất ngắn. Ảnh: Pinterest. 12. Một năm dài bằng 4,6 năm Trái Đất. Ceres mất khoảng 4,6 năm Trái Đất để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 13. Bầu khí quyển mỏng. Ceres có một bầu khí quyển cực kỳ mỏng chứa hơi nước, có thể do nước đá trên bề mặt bị bốc hơi dưới tác động của ánh sáng Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 14. Sứ mệnh Dawn. Tàu vũ trụ Dawn của NASA đã nghiên cứu Ceres từ năm 2015, cung cấp hình ảnh và dữ liệu chi tiết về bề mặt, cấu trúc và thành phần của nó. Ảnh: Pinterest. 15. Chìa khóa hiểu biết về Hệ Mặt Trời sơ khai. Ceres là một "hóa thạch không gian", giúp các nhà khoa học hiểu thêm về cách các hành tinh và hành tinh lùn hình thành trong giai đoạn đầu của Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

