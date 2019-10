Hòa Phát, gốm sứ Thanh Hà và những công ty từng đầu độc môi trường gây “rúng động”

Ngày 17/10, Công an huyện Nhà bè (TP HCM) phối hợp với Bộ Công an lập hồ sơ xử lý Công ty TNHH Monarch Laundry có trụ sở tại 465/6 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới (huyện Nhà Bè), về hành vi xả nước thải không qua xử lý ra môi trường.

Trước đó, đoàn liên ngành huyện Nhà Bè bất ngờ kiểm tra Công ty Monarch Laundry chuyên giặt ủi công nghiệp. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện Công ty này không vận hành hệ thống xử lý nước thải, để nước thải sản xuất lẫn sinh hoạt thoát ra sông Soài Rạp. Công ty Monarch Laundry không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận và không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

Đoàn liên ngành lập biên bản và yêu cầu Công ty Monarch Laundry dừng xả nước thải không qua xử lý ra môi trường; tháo dỡ máy bơm, đường ống bơm nước thải nối từ máy giặt ra ống cống. Đồng thời, đoàn cũng lấy mẫu nước thải và khí thải trong ống khói đưa đi xét nghiệm.

5. Xả thải gây ô nhiễm, công ty môi trường ở Nghệ An bị xử phạt nặng

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên. (Ảnh: Pháp Luật Xã Hội).

Nhiều người dân sống tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phản ánh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là nơi trực tiếp thu nạp, xử lý rác thải cho TP Vinh trong quá trình hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xung quanh. Mùi hôi thối và nước thải từ trong nhà máy rò rỉ, chảy ra khu dân cư khiến nhiều hộ phải di dời đến ở nơi khác do môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngày 26/8, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An với số tiền lên tới 594 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường.

Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An vi phạm các quy định xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên. Cụ thể, Công ty này xả nước thải có chứa thông số BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 21 lần và COD vượt quy chuẩn hơn 16 lần...