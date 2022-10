“Hộ tống” bạn gái biểu diễn DJ, nam thanh niên bị bắt giữ

Ngày 27/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.



Ba bị can gồm: Nguyễn Văn Quyết (SN 1982, trú tại thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); Lã Văn Giang (SN 1992, trú tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và Thái Thị Hương (SN 1992, trú tại thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Ba đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Trước đó, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Thanh (SN 1993, nơi ở hiện nay phòng 1624, tòa S203, Chung cư Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về việc trước đó một ngày chị Thanh cùng người yêu là anh Ngô Tiến Đại (SN 1988, trú tại Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đến quán karaoke Kinh Đô thuộc phường Trần Phú, TP Móng Cái để biểu diễn DJ.

Đến rạng sáng ngày 16/10, trong quá trình chị Thanh đang biểu diễn trên sân khấu, anh Đại đứng dưới thì có một nhóm thanh niên bắt giữ anh Đại và chiếm đoạt 1 chiếc xe ô tô chưa rõ đưa đi đâu.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thái Thị Hương và Lã Văn Giang về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Qua đấu tranh, hai đối tượng trên khai nhận cùng tham gia thực hiện hành vi trên còn có Nguyễn Văn Quyết. Ngày 20/10, Tổ công tác Công an TP Móng Cái đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Quyết tại khu Phố Mới, phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tiến hành khám xét nơi ở của Quyết, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa 27 viên nén màu hồng; 1 túi nilon màu hồng và 03 túi nilon màu tím than, bên trong chứa 607 viên nén màu hồng; 1 túi nilon bên trong chứa khoảng 30 gam chất tinh thể màu trắng; 3 túi ni lon bên trong chứa khoảng 3 gam chất tinh thể màu trắng và một số đồ vật, tài liệu khác.

Tại thời điểm bắt giữ và khám xét trong phòng còn có 3 người, trong đó có Phạm Duy Tâm (SN 1979, trú tại phố Nội Trì 2, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Quá trình đấu tranh xác định toàn bộ số ma túy đá, ketamine, thuốc lắc, hồng phiến, chiếc cân tiểu ly và 50 túi nilon chưa qua sử dụng là của Phạm Duy Tâm. Mục đích Tâm cất giấu số ma túy trên là để sử dụng cho bản thân. Đối với nội dung vụ việc này, Công an TP Móng Cái đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh chuyển hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Ninh giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyết và Lã Văn Giang về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Cơ quan điều tra cũng tạm giam Quyết, Giang và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hương.

