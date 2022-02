Hộ dân có F0 bị khóa cổng ở Hưng Yên: "Giữ cho dân, đừng đẩy cái khó cho dân”

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về việc một hộ dân có F0 ở xã Đồng Than (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) bị trưởng thôn khóa cổng, PGS.TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, việc khóa cổng nhà hộ dân có F0 như ở xã Đồng Than là không đúng quy định và tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

>>> Mời độc giả xem clip ghi lại vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội:

“Chính phủ đã chỉ đạo nhất quán từ trên xuống dưới thực hiện theo Nghị quyết 128, do đó không nơi nào được phép làm ngược lại. Việc khóa cổng nhà dân có F0 để chính quyền dễ quản lý nhưng theo quy định không được phép khóa cổng các hộ dân có F0. Còn người dân phải chấp hành, tuân thủ đầy đủ các quy định về cách ly F0 mà Bộ Y tế vừa ban hành”, bà Bùi Thị An cho biết. Hình ảnh trưởng thôn đến khoá trái cửa nhà có F0 xuất hiện trong đoạn video clip. PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, việc khóa cổng cả gia đình có người bị F0 là không được phép. “Khóa cổng nhà dân có F0 dễ quản lý cho chính quyền nhưng lại gây khó cho dân. Trong gia đình đó, có người F0 nhưng vẫn có những người là F1, quy định cách ly đã được ban hành đầy đủ và đều đã có chỉ đạo, hướng dẫn có Bộ Y tế, thống nhất từ trên xuống dưới. Không nơi nào được phép khóa cổng nhà dân như vậy”, bà An nói. Theo bà Bùi Thị An, khi đưa ra các quy định chỉ đạo, Chính phủ và Bộ Y tế đã xem xét rất kỹ để vừa chống dịch vừa sản xuất, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. Do đó, cần đảm bảo an toàn, giữ cho dân nhưng không được gây khó cho dân. Nói về việc chính quyền xã Đồng Than cho rằng, việc khóa cổng nhà F0 do một số người dân thiếu ý thức, bà Bùi Thị An cho biết, dù trình độ nhận thức có thể các nơi khác nhau nhưng trách nhiệm của người lãnh đạo là phải làm cho dân hiểu, tuân thủ quy định chứ không thể áp dụng các biện pháp cứng nhắc, cực đoan. “Khi người dân không tuân thủ theo quy định cách ly sẽ bị xử lý theo quy định. Nhưng, trường hợp họ chưa hiểu thì phải giải thích. Trách nhiệm của người lãnh đạo xã là phải như vậy, đầy tớ của dân là phải làm cho người dân hiểu. Nếu tuyên truyền rồi họ không hiểu hay cố tình vi phạm thì mới áp dụng các biện pháp khác”, PGS.TS Bùi Thị An nêu ý kiến. PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể do việc khóa cổng nhà có F0 dễ cho quản lý không để dịch bệnh lây lan rộng nhưng chính quyền lại không hiểu hết những quy định mà Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành, hướng dẫn. Dù động cơ tốt nhưng cách thực hiện không đúng sẽ dẫn đến phản cảm và bị người dân phản ứng. PGS.TS Bùi Thị An. Trước đó, ngày 22/2, một hộ dân tại thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, Hưng Yên chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip ghi cảnh gia đình có người F0 nên bị trưởng thôn khóa trái cổng không cho đi lại. Nội dung bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội: “Ở Đồng Than, Yên Mỹ, nhà mình bị 2 F0. Một bé 9 tuổi và bà nội, vậy mà xã đem cái khóa khóa cổng lại và mang toàn bộ chìa khóa đi. Các hộ dân có F0 đều bị vậy. Không biết các xã khác trong tỉnh mình có thực hiện vậy không và làm như này có đúng quy định không”. Một người đàn ông được xác định là trưởng thôn nhất quyết cầm chìa khóa cổng và khẳng định "có mặt ngay" trong trường hợp khẩn cấp. Sau đó, người này lên xe máy đi mất, để lại gia đình trong tình thế khó xử. Gia đình chị T. không hài lòng với cách xử lý trên nên đăng clip lên mạng. Trao đổi với báo chí, ông Đặng Xuân Lương - Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ khẳng định, huyện không chỉ đạo xã Đồng Than khóa cổng nhà F0. UBND huyện sẽ chỉ đạo xã khắc phục ngay tình trạng này.

Ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Đồng Than (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, gia đình trên có F0 nên xin tự cách ly tại nhà. Sau đó, xã xuống vận động gia đình lên khu cách ly tập trung hoặc khóa cửa để phòng dịch cho tốt nhưng gia đình chị T. đều không đồng ý. Khi khóa cổng, chính quyền đã để lại số điện thoại, hàng ngày có người đến kiểm tra, sẽ đáp ứng ngay khi gia đình có yêu cầu gì. Mục đích khóa cổng nhằm dễ dàng quản lý F0, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo ông Nam, việc xuất hiện clip trên do trưởng thôn thiếu linh hoạt, không báo cáo lên xã khi người dân không đồng ý khóa cổng. Sau đó, xã đã chỉ đạo thôn mở khóa ngay cho gia đình chị T.

Trước, trong và sau Tết, mỗi ngày xã có 4 - 5 ca F0, tuy nhiên, gần đây số ca mắc tăng đột biến. Số F0 ghi nhận tính đến ngày 22/2 là hơn 400 ca. Từ một tuần trở lại đây, hằng ngày bình quân khoảng 18 - 20 ca mắc COVID-19.