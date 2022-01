Hình ảnh giải cứu “nghẹt thở” bé gái mắc kẹt trên tầng 3 đám cháy lớn

Khoảng 12h30 hôm nay (12/1), một đám cháy bùng lên tại căn nhà nằm sâu trong ngõ 51 Lương Khánh Thiện (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hiện trường đám cháy là một căn nhà có diện tích khoảng 12m2 được xây 3 tầng và ghi nhận có người mắc kẹt bên trong. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã tiếp cận hiện trường dập tắt ngọn lửa. Sau khi ngọn lửa dập tắt, lực lượng cứu hộ đã sử dụng xe thang tiếp cận tầng 3 căn nhà giải cứu được một bé gái đang mắc kẹt. Bé gái được giải cứu là Nguyễn Hải Yến (SN 2007), hiện đang sinh sống cùng ông bà ngoại do mẹ mất sớm. Mặc dù đám cháy lớn nhưng lực lượng cứu hộ đã kịp dập tắt ngọn lửa, không cho cháy lan sang khu vực xung quanh. Toàn bộ đồ đạc bên trong ngôi nhà đã bị cháy rụi, rất may không có thiệt hại về người. Căn nhà được gia cố tạm nên khi xảy ra cháy ngọn lửa bùng rất nhanh. Hiện Công an phường Tương Mai đã tiếp nhận hiện trường và điều tra nguyên nhân đám cháy. Lực lượng cứu hộ giải cứu bé gái mắc kẹt trên tầng 3.

