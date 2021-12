Hiện trường vụ cháy nhà kho hơn 2.000m2 sát chợ vải Ninh Hiệp

Ngày 31/12, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà kho ngay sát chợ vải Ninh Hiệp tối qua (30/12). Lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm thông tin: "Vụ cháy lớn xảy ra và được cảnh sát nỗ lực khống chế, dập tắt hoàn toàn sau 4 giờ đồng hồ. Trước mắt vụ cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản chúng tôi đang thống kê. Đây là lán thời xưa gia đình để lại không buôn bán kinh doanh, là nơi chứa hàng tạp hoá, thiệt hại không lớn". Lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp cho biết, đơn vị đang thống kê số hộ thiệt hại sau vụ cháy để gửi báo cáo lãnh đạo huyện, thành phố. Theo vị này, diện tích cháy khoảng hơn 2.000 m2 của vài hộ kinh doanh. Trước đó, khoảng 18h ngày 30/12, người dân phát hiện ngọn lửa bén lên từ một kho hàng tại sát chợ vải Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi hỏa hoạn bùng phát, hàng chục tiểu thương trong chợ vội vã dọn đồ đạc, di tản tài sản đi nơi khác. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến nhiều tiểu thương hoảng loạn, bất lực trước cảnh tài sản bị thiêu rụi. Nhận tin báo, các lực lượng thuộc Công an Hà Nội đã điều nhiều lượt xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Vụ cháy lớn xảy ra và được cảnh sát nỗ lực khống chế, dập tắt hoàn toàn sau 4 giờ đồng hồ khi xảy ra cháy. Theo ghi nhận, thời điểm xảy vụ cháy nhiều người vội vã ôm hàng hoá tháo chạy ra ngoài, tránh ngọn lửa lan rộng. Do cận Tết nên số lượng hàng hoá ở chợ Ninh Hiệp rất lớn. Hiện vụ cháy hơn 2.000m2 ở chợ vải Ninh Hiệp đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

