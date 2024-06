Hiện trường vụ chùa Thuyền Lâm ở Huế bùng cháy trong đêm

Theo đó vào khoảng 22h đêm 23/6, ở khu chính điện của chùa Thuyền Lâm (địa chỉ tại 150 đường Điện Biên Phủ, TP Huế, Thừa Thiên Huế) không may phát hoả, bốc cháy dữ dội.Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng dập lửa. Nhờ vậy chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa được khống chế không để cháy lan rộng. Tại hiện trường nhiều hạng mục ở ngôi chùa bị ngọn lửa thiêu cháy, hư hỏng.Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ tiến hành phun nước làm nguội, xử lý một số khu vực để phòng lửa cháy trở lại. Cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm dập lửa bảo vệ ngôi chùa cổ Thuyền Lâm được bình an. May mắn đám cháy không gây thiệt hại về người song nhiều hạng mục trong ngôi chùa đã bị thiêu cháy. Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Chùa Thuyên Lâm được biết đến là ngôi chùa cổ nằm ở trong lòng Thành phố Huế. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắc Giang: Cháy nhà trong đêm khiến 3 người tử vong:

