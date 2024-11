Bí ẩn xác nữ giới bán khỏa thân có xăm hình bông hồng đỏ

Bán dâm là vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm. Như trong câu chuyện dưới đây, chỉ vì túng tiền mà kẻ mua dâm đã sát hại nạn nhân, cướp tài sản. Qua câu chuyện, mong rằng quý độc giả sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chiều 6/2/2017, (tức Mùng 10 Tết), các chiến sĩ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được hung tin xảy ra vụ trọng án giết người phi tang xác. Hiện trường là chiếc bao tải chứa xác người được tìm thấy tại bãi cỏ trước căn nhà hoang ở ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành. Người dân cho hay, trước đó vài ngày phát hiện có mùi hôi, tưởng rằng xác động vật ai đó vứt bỏ, nhưng khi truy tìm thì phát hiện xác người nên báo chính quyền. (Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Tại hiện trường, bao xác rắn chứa xác người để cách lề đường vào xã Phước Bình 5m, cách QL51 1,2km. Bác sĩ pháp y xác định nạn nhân là nữ, khoảng từ 25 đến 35 tuổi, tóc nhuộm màu nâu và uốn cong; tai phải đeo bông tai kim loại màu trắng, hình tròn; hai răng hàm trên là răng giả, làm bằng sứ trắng, phía sau vai phải có xăm hình bông hồng đỏ. Đặc biệt trên người nạn nhân chỉ vỏn vẹn chiếc quần lót màu trắng. Kết quả mổ tử thi cho thấy nạn nhân bị đánh vào vùng đầu gây nứt sọ, trên cổ có vết cắt nhẹ từ trước ra sau, 2 tay bị trói ra sau bởi sợi dây cột giầy, trên mặt có quấn vài vòng băng keo trong che kín mũi và miệng, phổi có vết bầm, nghi bị ngạt cơ học. Nạn nhân chết khoảng 4-5 ngày. Không có dấu vết, giấy tờ gì về tung tích nạn nhân, CQĐT nhận định hiện trường không phải là nơi gây án mà hung thu đã đem xác từ nơi khác đến đây để phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 7/2/2017, sau khi đặc điểm dễ nhận dạng là hình xăm bông hồng trên vai và chiếc bông tai tròn của nạn nhân được đăng tải, một người phụ nữ đã cung cấp hình ảnh về người bạn mất tích tên H. Người này cho hay, trước đây H. xăm hình một con bướm, nhưng thấy làm ăn không hên, nghĩ rằng nó “xui xẻo” nên xăm chồng lên đó một bông hồng to để che. Qua đối chiếu, cơ quan điều tra khẳng định nạn nhân chính là chị Trần Thị Thanh H. (SN 1983). Đến chiều 8/2/2017, gia đình đến liên hệ với cơ quan điều tra, cung cấp một số đặc điểm nhận dạng của chị H. trùng khớp với đặc điểm của nạn nhân. Chị H. làm việc tại quán cà phê Lưu Luyến ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành). Từ ngày 1/2 (Mùng 5 Tết), chị đã đi đâu không rõ, cùng chiếc xe máy hiệu Attila Elizabeth màu đỏ. Tiến hành thu thập thông tin một số người bạn làm chung thì được biết, ngoài việc bán cà phê, chị H. còn hành nghề bán dâm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp tục xác minh thì nắm được thông tin H. thuê phòng trọ ở xã Mỹ Xuân sống chung với Nguyễn Chí Tài (SN 1989, quê huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), có tình cảm yêu đương với Thạch Dũng (SN 1978, quê huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; tạm trú tại xã Mỹ Xuân). Khi được mời lên làm việc, Dũng khai, vào sáng Mùng 5 Tết, Dũng và H. chở nhau lên TPHCM chuộc chiếc xe máy của người em, sau đó cả hai có ghé nhà nghỉ. Trong lúc ngồi ăn hủ tíu ở TPHCM, Dũng có thấy H. nghe điện thoại của ai đó gọi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến 15h chiều cùng ngày về đến Mỹ Xuân gặp một thanh niên, H. giới thiệu với Dũng “đây là anh trai tên Tài ở quê mới lên”. Sau đó Dũng đi về nên không biết gì nữa, kể từ đó không liên lạc được với H. Mời Tài lên làm việc thì anh này khai, vì biết H. hành nghề bán dâm nên chấp nhận ở chung mà không ghen tuông. Vào chiều Mùng 5, sau khi gặp Dũng chở H. từ TP về, Tài đưa Hồng về phòng trọ. Sau đó H. nghe điện thoại ai đó gọi, Tài biết rằng H. đi bán dâm, nhưng vẫn để cho đi, kể từ đó Hồng biệt tăm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến trưa ngày 9/10/2017, một nguồn tin có đầu mối quan trọng là trong đêm Mùng 5, chị H. có nhận đi bán dâm cho một thanh niên trên địa bàn xã Mỹ Xuân có dáng người gầy. Cùng thời gian này, lực lượng công an đã tìm ra được chiếc xe máy của chị H. tại tiệm cầm đồ “Việt” ở thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành. Chủ tiệm cầm đồ này đã cung cấp camera ghi lại hình ảnh đối tượng đến cầm xe. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ nghi phạm được xác định là Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân). Lúc 15h chiều 9/2/2017, các trinh sát đã vào Công ty nhôm Toàn Cầu (KCN Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành) khống chế bắt giữ nghi can Phương đang lái xe nâng. Bước đầu, Phương khai không phải là người tình của nạn nhân. Trong quá trình làm tài xế xe nâng tại công ty, vào thời gian rảnh Phương hay chơi game bắn cá và la cà đến các quán cà phê trên địa bàn để mua dâm nên biết chị H. (Ảnh Công an TP HCM) Thỉnh thoảng, Phương gọi điện thoại cho chị này đến phòng trọ của mình. Vào 20h tối 1/2/2017, Phương gọi điện thoại điều chị H. đến phòng trọ tại xã Mỹ Xuân. Sau khi hai người đã quan hệ tình dục, nghĩ đến chuyện túng quẫn vì thua cờ bạc trong những ngày Tết, Phương nảy sinh ý định giết chị này để cướp tài sản. (Khu phòng trọ nơi xảy ra sự việc). Ảnh: Công an TP HCM Khi chị H. vừa trong nhà tắm bước ra, Phương dùng tuýp sắt đánh 3 cái vào đầu khiến chị này bất tỉnh. Phương lấy xe của nạn nhân đi uống cà phê, đến 2h30 sáng hôm sau, y quay về thấy chị H. còn thở thoi thóp nên lấy băng keo quấn chặt vùng mặt gây ngạt thở dẫn đến tử vong, dùng dây cột giầy trói tay bỏ vào bao, lấy xe Attila chở xác lên xã Phước Bình phi tang. Sáng hôm sau, Phương mang xe đi cầm được 9 triệu đồng, bán chiếc điện thoại hiệu Oppo của chị Hồng được 1,1 triệu đồng. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

