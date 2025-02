Nhà máy điện Chernobyl bị tấn công, mối đe dọa tăng lên từng ngày

Sáng sớm ngày 14/2/2025, các nguồn tin từ Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy một máy bay không người lái tấn công được cho là của Nga đã nhắm vào Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Hiện tại, phía Nga vẫn chưa có phản hồi nào về các cáo buộc của Ukraine. Ảnh Bulgaria Military Chiếc máy bay không người lái tiếp cận từ phía Đông Bắc, có khả năng xuất phát từ lãnh thổ Nga hoặc Belarus. Đoạn phim do Ukraine cung cấp, đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh và tính dễ bị tổn thương của các cơ sở hạt nhân trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Ảnh Reuters Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào thiết bị New Safe Confinement (NSC), một bộ phận quan trọng của nhà máy Chernobyl được thiết kế để ngăn chặn bức xạ từ lò phản ứng số 4 khét tiếng, nơi đã xảy ra sự cố hạt nhân thảm khốc vào năm 1986. Theo chính quyền Ukraine, lớp vỏ ngoài của NSC đã bị phá vỡ bởi cuộc tấn công. Ảnh X.com Các cảnh quay cho thấy rõ ràng rằng, tác động của cú đánh không chỉ gây hư hại cho cấu trúc bên ngoài mà còn cả bên trong thiết bị, sự việc xảy ra đã làm dấy lên cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn đối với việc chứa các vật liệu nguy hiểm. Ảnh X.com Cuộc tấn công chính xác của máy bay không người lái dường như có mục đích gây ra thiệt hại cho cơ sở này, đồng thời tạo ra những tác động lâu dài cho cả khu vực và cộng đồng quốc tế nói chung. Ảnh mil.in.ua Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mặc dù đã ngừng hoạt động, nhưng vẫn có tầm quan trọng to lớn về mặt an toàn hạt nhân trên toàn cầu và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với tính toàn vẹn của nó đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Hiện nay, các chuyên gia về an toàn hạt nhân đang kêu gọi mở cuộc điều tra ngay lập tức về vụ tấn công, đồng thời thúc giục các tổ chức quốc tế đánh giá thiệt hại và đảm bảo không có thêm cuộc tấn công nào nữa vào các địa điểm nhạy cảm như vậy. Sự cố của đơn vị NSC tại Chernobyl có thể gây ra hậu quả sâu rộng. Mặc dù cơ sở này không còn hoạt động phát điện kể từ năm 2000, nhưng nó vẫn là một phần thiết yếu của lịch sử hạt nhân và bất kỳ mối đe dọa nào đối với tính toàn vẹn về mặt cấu trúc của nó, đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về môi trường và địa chính trị. Việc máy bay không người lái có thể tiếp cận và phá hủy một địa điểm như vậy, là lời nhắc nhở nghiêm khắc về những rủi ro đối với các cơ sở hạt nhân ở các khu vực xung đột. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng là minh chứng cho bản chất tiến hóa của chiến tranh hiện đại. Nơi mà công nghệ tiên tiến đang được các bên sử dụng triệt để nhằm gây thiệt hại cho đối phương. Ngoài ra, khả năng tấn công cơ sở hạ tầng nhạy cảm của máy bay không người lái mà không cần sự tham gia trực tiếp của con người, đã đặt ra thách thức đáng kể đối với an ninh quốc tế và đặt ra câu hỏi về tương lai của chiến tranh trong thời đại hệ thống không người lái. Trong khi cuộc điều tra về vụ tấn công này vẫn đang tiếp tục được làm rõ, thì tình hình tại Chernobyl cần được các cường quốc trên thế giới quan tâm ngay lập tức. Cần phải giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương của các địa điểm hạt nhân, tại các khu vực xung đột và phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo các cuộc tấn công như vậy không leo thang thêm nữa.

