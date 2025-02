Cận cảnh Geely Coolray tại Việt Nam, SUV giá rẻ đấu Mitsubishi Xforce

Sau thời gian dài chờ đợi, những chiếc Geely Coolray 2025 đầu tiên đã chính thức có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị cho sự kiện ra mắt vào tháng 3/2025. Mẫu SUV cỡ B này được biết đến với tên gọi Proton X50 tại thị trường Malaysia. Geely Coolray tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường này, giữ nguyên thiết kế so với phiên bản đang phân phối tại Malaysia. Trong khi đó, tại Philippines, Geely Coolray đã ra mắt phiên bản nâng cấp vào tháng 9/2024 với diện mạo hiện đại hơn. Tuy nhiên, chưa rõ phiên bản nào sẽ được phân phối tại Việt Nam. Về ngoại thất, Geely Coolray 2025 mới sở hữu lưới tản nhiệt Expanding Cosmos Grille, lấy cảm hứng từ logo Geely với họa tiết mở rộng sang cụm đèn pha hai bên. Viền bạc bao quanh cả lưới tản nhiệt và đèn pha. Ngoài ra, xe còn có cánh gió dưới cản trước và đèn sương mù được đặt trong các khe dọc. Thân xe nổi bật với đường gân dập nổi kéo dài từ trước ra sau, cùng bộ mâm hợp kim 17 hoặc 18 inch tùy phiên bản. Thiết kế mui xe tạo hiệu ứng "nóc lơ lửng" nhờ các cột sơn đen bóng. Phía sau, xe có cụm đèn hậu nối liền bằng thanh mạ crôm, cánh gió thể thao và 4 ống xả tròn tạo điểm nhấn cá tính. Về kích thước tổng thể, mẫu xe SUV Geely Coolray có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.330 x 1.800 x 1.609 mm, trục cơ sở dài 2.600 mm. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ B cùng các mẫu xe như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta và Kia Seltos tại Việt Nam. Bên trong khoang lái, Geely Coolray được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da (bản cao cấp), đi kèm các chi tiết ốp kim loại màu bạc tạo điểm nhấn sang trọng. Xe sử dụng vô lăng đáy vát thể thao tích hợp nút bấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cùng màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch. Các tiện ích đáng chú ý bao gồm điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, khởi động từ xa, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Auto Hold, cần số điện tử mô phỏng cần đẩy máy bay và hệ thống kiểm soát hành trình. Cung cấp sức mạnh cho Geely Coolray là động cơ xăng 3 xi-lanh 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm. Kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,6 lít/100 km. Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau dầm xoắn, cùng phanh đĩa trên cả 4 bánh đảm bảo sự ổn định khi vận hành. Về an toàn, xe được trang bị camera 360 độ, hỗ trợ đổ đèo và 18 tính năng an toàn chủ động ADAS, bao gồm phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm, đỗ xe tự động,... Mức giá xe Geely Coolray tại Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố, nhưng theo đại lý, mức giá sẽ "cực kỳ hấp dẫn". Hiện tại, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc và tổ chức lái thử xe. Geely sẽ được phân phối chính hãng bởi Tasco Auto, đơn vị cũng chịu trách nhiệm phân phối Lynk & Co và Volvo tại Việt Nam. Đáng chú ý, Geely và Tasco Auto còn có kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ôtô tại KCN Tiền Hải (Thái Bình) trong năm 2025. Nhà máy này có công suất giai đoạn đầu đạt 75.000 xe/năm với vốn đầu tư 168 triệu USD, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu. Video: Xem chi tiết xe SUV Geely Coolray L 1.5T 2025 mới.

