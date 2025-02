Hiện trạng bến bãi không phép ở Phù Đổng sau yêu cầu dẹp bỏ

Liên quan đến việc khắc phục vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) gồm: Lán tạm xây tường gạch, mái che do vi phạm sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp tại khu vực bãi sông thuộc xứ đồng Hạ Đoạn, thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), ngày 12/2/2025, ghi nhận của PV cho thấy, các hạng mục vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ, phá bỏ. Trước đó, tại thông báo số 285/TB-UBND của UBND xã Phù Đổng nêu rõ, ông Khổng Trường Giang là chủ thể vi phạm tại Quyết định số 1244/QĐ-XP ngày 31/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm “xử phạt vi phạm hành chính” về lĩnh vực đất đai; Quyết định số 1893/QĐ-CCXP ngày 15/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Khổng Trường Giang tại thôn Đồng Viên, xã Phù Đổng”. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai theo đúng mục đích được giao, UBND xã Phù Đổng yêu cầu, ông Khổng Trường Giang phải tự giác tháo dỡ toàn bộ lán tạm xây bằng gạch chỉ đỏ, bổ trụ 110mm và di chuyển toàn bộ các vật tư tài sản do vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, TTXD ra khỏi thửa đất nông nghiệp 64/CP có nguồn gốc do thuê của các hộ dân thôn Đổng Viên. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/11/2024. Đến nay, ông Khổng Trường Giang vẫn chưa tháo dỡ các hạng mục vi phạm. “Họ đang tạm nghỉ Tết, mấy hôm nữa làm lại thôi. Tôi hay đi làm đồng qua đây, có thấy tháo dỡ di dời cái gì đâu…”, một người dân địa phương cho hay. Dù đã quá hạn thông báo khắc phục vi phạm của UBND xã Phù Đổng (xong trước ngày 25/11/2024), nhưng máy xúc và các xe tải vẫn ngang nhiên xếp hàng, tập kết bên trong bãi trung chuyển không phép của ông Khổng Trường Giang. Hiện trạng bến bãi vi phạm không có mấy thay đổi so với thời điểm phóng viên ghi nhận vào những ngày giữa tháng 1/2025. Điểm chuyển vật liệu từ thuyền lên các xe tải ở bãi không phép, xây lấn ra dòng chảy của sông Đuống... … cũng chưa được phá bỏ. Trong khi đó, bên trong bãi cát vẫn còn chất đống cao, chờ đem đi tiêu thụ. Con đường dẫn vào khu bến bãi không phép của ông Khổng Trường Giang.

Liên quan đến việc khắc phục vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) gồm: Lán tạm xây tường gạch, mái che do vi phạm sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp tại khu vực bãi sông thuộc xứ đồng Hạ Đoạn, thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), ngày 12/2/2025, ghi nhận của PV cho thấy, các hạng mục vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ, phá bỏ. Trước đó, tại thông báo số 285/TB-UBND của UBND xã Phù Đổng nêu rõ, ông Khổng Trường Giang là chủ thể vi phạm tại Quyết định số 1244/QĐ-XP ngày 31/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm “xử phạt vi phạm hành chính” về lĩnh vực đất đai; Quyết định số 1893/QĐ-CCXP ngày 15/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Khổng Trường Giang tại thôn Đồng Viên, xã Phù Đổng”. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai theo đúng mục đích được giao, UBND xã Phù Đổng yêu cầu, ông Khổng Trường Giang phải tự giác tháo dỡ toàn bộ lán tạm xây bằng gạch chỉ đỏ, bổ trụ 110mm và di chuyển toàn bộ các vật tư tài sản do vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, TTXD ra khỏi thửa đất nông nghiệp 64/CP có nguồn gốc do thuê của các hộ dân thôn Đổng Viên. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/11/2024. Đến nay, ông Khổng Trường Giang vẫn chưa tháo dỡ các hạng mục vi phạm. “Họ đang tạm nghỉ Tết, mấy hôm nữa làm lại thôi. Tôi hay đi làm đồng qua đây, có thấy tháo dỡ di dời cái gì đâu…”, một người dân địa phương cho hay. Dù đã quá hạn thông báo khắc phục vi phạm của UBND xã Phù Đổng (xong trước ngày 25/11/2024), nhưng máy xúc và các xe tải vẫn ngang nhiên xếp hàng, tập kết bên trong bãi trung chuyển không phép của ông Khổng Trường Giang. Hiện trạng bến bãi vi phạm không có mấy thay đổi so với thời điểm phóng viên ghi nhận vào những ngày giữa tháng 1/2025. Điểm chuyển vật liệu từ thuyền lên các xe tải ở bãi không phép, xây lấn ra dòng chảy của sông Đuống... … cũng chưa được phá bỏ. Trong khi đó, bên trong bãi cát vẫn còn chất đống cao, chờ đem đi tiêu thụ. Con đường dẫn vào khu bến bãi không phép của ông Khổng Trường Giang.