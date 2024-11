Quả dại “ăn muốn nôn” lên đời giá nửa triệu đồng mỗi kg

Me rừng (hay còn gọi chùm ruột núi) từng là quả dại vừa chua vừa chát để rụng bỏ đi. Nhiều người ăn lần đầu còn phải nhả ra, thậm chí nôn ọe vì hương vị quá lạ. Ảnh: Long Châu Tại Việt Nam, cây me rừng mọc hoang ở nhiều nơi như bãi hoang, đồi, rừng thưa... Ảnh: Internet Mấy năm gần đây, me rừng bỗng gây sốt và được nhiều chị em văn phòng tìm mua. Ảnh: Facebook Người bán thường quảng cáo các loại me rừng đi kèm với muối ớt, giá từ 55.000 - 80.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, năm 2022, loại quả này cũng có giá đắt đỏ tại Việt Nam - từ 100.000 đến 500.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Những năm gần đây, me rừng “xuống phố”, được chế biến thành nhiều món ăn vặt như ô mai, mứt, ngâm đường hoặc nghiền thành bột uống giải khát...Ảnh: Vietnamnet Theo các tiểu thương, me rừng thường được thu mua từ Lạng Sơn, mang xuống Hà Nội bán. Ảnh: FacebookQuả me thường to và có màu vàng nhạt, quả cuối mùa thường ngọt hơn so với đầu mùa. Ảnh: Facebook Tại Trung Quốc, chùm ruột núi đang gây sốt, giá bán vụt tăng từ 10 NDT (34.000 đồng/kg) lên đến 50 NDT (170.000 đồng/kg). Ảnh: Facebook Me rừng Trung Quốc cũng được bán tại Việt Nam. Me rừng Việt thường quả nhỏ và vỏ xanh; khi ăn sẽ cảm nhận vị chua chát trước rồi mới đến vị ngọt. Ảnh: Facebook Ngược lại, me rừng Trung Quốc kích thước to hơn, và khi liếm qua vỏ ngoài sẽ thấy một vị ngọt nhẹ, tương tự như vị của bột ngọt; cắn vào bên trong mới cảm nhận được vị chua và chát, rồi vị ngọt đến sau. Ảnh: Facebook

Me rừng (hay còn gọi chùm ruột núi) từng là quả dại vừa chua vừa chát để rụng bỏ đi. Nhiều người ăn lần đầu còn phải nhả ra, thậm chí nôn ọe vì hương vị quá lạ. Ảnh: Long Châu Tại Việt Nam, cây me rừng mọc hoang ở nhiều nơi như bãi hoang, đồi, rừng thưa... Ảnh: Internet Mấy năm gần đây, me rừng bỗng gây sốt và được nhiều chị em văn phòng tìm mua. Ảnh: Facebook Người bán thường quảng cáo các loại me rừng đi kèm với muối ớt, giá từ 55.000 - 80.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, năm 2022, loại quả này cũng có giá đắt đỏ tại Việt Nam - từ 100.000 đến 500.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Những năm gần đây, me rừng “xuống phố”, được chế biến thành nhiều món ăn vặt như ô mai, mứt, ngâm đường hoặc nghiền thành bột uống giải khát...Ảnh: Vietnamnet Theo các tiểu thương, me rừng thường được thu mua từ Lạng Sơn, mang xuống Hà Nội bán. Ảnh: Facebook Quả me thường to và có màu vàng nhạt, quả cuối mùa thường ngọt hơn so với đầu mùa. Ảnh: Facebook Tại Trung Quốc, chùm ruột núi đang gây sốt, giá bán vụt tăng từ 10 NDT (34.000 đồng/kg) lên đến 50 NDT (170.000 đồng/kg). Ảnh: Facebook Me rừng Trung Quốc cũng được bán tại Việt Nam. Me rừng Việt thường quả nhỏ và vỏ xanh; khi ăn sẽ cảm nhận vị chua chát trước rồi mới đến vị ngọt. Ảnh: Facebook Ngược lại, me rừng Trung Quốc kích thước to hơn, và khi liếm qua vỏ ngoài sẽ thấy một vị ngọt nhẹ, tương tự như vị của bột ngọt; cắn vào bên trong mới cảm nhận được vị chua và chát, rồi vị ngọt đến sau. Ảnh: Facebook