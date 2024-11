Chân dung mẫu nhí diễn thời trang cùng Thanh Hằng gây chú ý

Mới đây, mẫu nhí Phong Thiên gây chú ý khi góp mặt trong Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Cậu bé trình diễn bộ sưu tập Inner của NTK Ivan Trần. Phong Thiên trong vai trò người mẫu nhí đã tỏa sáng như một “chiến binh”, hòa mình vào những thiết kế mang đường nét giản dị mà đầy cuốn hút. Cậu bé sải bước tự tin bên cạnh các siêu mẫu, hoa hậu đình đám như: Thanh Hằng, Bùi Quỳnh Hoa, quán quân The Face – Tú Anh, quán quân The Next Gentleman – Xuân Thắng… Phong Thiên, với vẻ ngây thơ nhưng bản lĩnh trên sàn diễn, đã thực sự hóa thân thành một chiến binh trẻ trong thiết kế nghệ thuật của NTK Ivan Trần. Tuy tham gia làng mẫu chưa lâu nhưng Phong Thiên đã sở hữu hàng loạt dấu ấn đáng kể khi góp mặt trong các chương trình thời trang lớn như: Thailand Fashion Week, Luxury Brand Global Fashion Week, Vietnam International Fashion Week, Vietnam Junior Fashion Week… Phong Thiên không phải là cái tên xa lạ với khán giả. Cậu nhóc từng giành giải thưởng Star Kid International tại Tuần lễ Thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2023. Đặc biệt, Phong Thiên còn giành ngôi quán quân chương trình So you think you can model 2022. Sau khi đăng quang So you think you can model 2022, Phong Thiên trở thành biểu tượng thời trang nhí với phong cách đa dạng, từ những bộ trang phục năng động, hiện đại đến những thiết kế cổ điển, lịch lãm. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, Phong Thiên còn tích cực phát triển sự nghiệp ca hát. Cậu nhóc cũng chính là học trò của danh ca Ngọc Sơn. Phong Thiên đã ra mắt một số sản phẩm âm nhạc và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Những ca khúc của Phong Thiên không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát trong trẻo, mà còn từ cách biểu diễn đầy cảm xúc, chuyên nghiệp của cậu bé trên sân khấu.Xem video "Ngọc Sơn song ca cùng NSND Thanh Tuấn". Nguồn Fanpage Ngọc Sơn

