Âu Hà My tái hôn, dân mạng tò mò danh tính "đàng trai"

Trong bài đăng của mình, Âu Hà My cho biết mình đã luôn chăm chỉ, nỗ lực từng ngày và cuối cùng cũng được đền đáp bằng những điều tuyệt vời. Ở tuổi mới, Âu Hà My mong sẽ thành công trong công việc, tiếp tục theo đuổi đam mê và hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại lời chúc phúc cho nữ giảng viên, chúc mừng cô đã tìm thấy hạnh phúc mới. Tuy nhiên trong loạt ảnh này, Âu Hà My chỉ đăng ảnh một mình mình, chưa công khai danh tính chú rể khiến nhiều người tò mò. Trước đó, cô giáo nổi tiếng mạng xã hội này đã đăng ảnh làm lễ dạm ngõ tại tư gia và khoe ảnh chụp cùng chồng sắp cưới nhưng chọn cách che mặt. Âu Hà My hiện đang là giảng viên tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô nổi tiếng với bức ảnh chụp từ thời còn sinh viên. Với nhan sắc trẻ trung, cuốn hút, Âu Hà My được nhiều người đặt biệt danh là "cô giáo hot girl". Sau khi ra trường, Hà My được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại nữ giảng viên 9X này vẫn đang tiếp tục vừa giảng dạy vừa đi học nâng cao trình độ.

