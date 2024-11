Hot girl Thái từng được biết đến với loạt ảnh diện áo dài Việt

Với nhiều bạn trẻ Việt và người hâm mộ ở các quốc gia Đông Nam Á khác, Jannine Weigel (sinh năm 2000, mang dòng máu lai Đức - Thái) là cái tên khá quen thuộc. Cô nàng là chủ nhân của loạt clip cover nhiều thứ tiếng, trong đó ca khúc "Bèo dạt mây trôi" do Jannine hát bằng tiếng Việt, được đông đảo giới trẻ Việt đón nhận và yêu thích. Để "lấy lòng" fan Việt, cô nàng từng thực hiện bộ ảnh mặc áo dài, đội nón lá Việt Nam giữa khung cảnh đồng lúa quen thuộc. Ngắm nhìn 2 cô gái Thái thướt tha trong tà áo dài, nhiều người tin rằng, áo dài Việt chính là trang phục khiến mọi cô gái trở nên xinh đẹp, nữ tính hơn bội phần. Hiện tại, "bông hồng lai" tài năng của xứ chùa Vàng sở hữu hơn 3,7 triệu lượt người hâm mộ trên Facebook. Cô nàng theo đuổi sự nghiệp ca hát và có hàng loạt ca khúc được nhiều người biết đến. Sở hữu gương mặt sắc sảo, cô nàng thường lựa chọn lối trang điểm khá đậm, nhấn nhá vào đôi mắt. So với thời điểm mới nổi tiếng, nàng hot girl Thái Lan hiện tại có phong cách cá tính, ấn tượng hơn. Ngoài sự nghiệp ca hát và sản xuất âm nhạc, Jannine Weigel đã tham gia cả phim truyền hình và phim điện ảnh như U Prince The Series, Tiền bối tôi là ma, Ngôi đền kỳ quái…v…v, được mời hát nhạc phim cho nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Cô nàng còn thành thạo 3 thứ tiếng Thái, Anh và Đức. (Ảnh: FBNV)

