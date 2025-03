Thấy 8 ứng dụng độc hại này, lập tức xoá bỏ kẻo mất tiền oan

Các chuyên gia bảo mật đã cảnh báo về 8 ứng dụng độc hại trên Google Play chứa mã độc Vapor. (Ảnh: Bleeping Computer) Ban đầu, các ứng dụng này trông "sạch", nhưng sau khi cài đặt, chúng hiển thị thông báo cập nhật để tải mã độc từ máy chủ bên thứ ba. (Ảnh: WatchGuard) Khi được kích hoạt, mã độc sẽ hiển thị quảng cáo bật lên hoặc màn hình đăng nhập giả, thu thập thông tin nhạy cảm của người dùng. (Ảnh: The Economic Times) Những thông tin bị đánh cắp có thể bao gồm tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, và thẻ tín dụng. (Ảnh: AhnLab) Danh sách 8 ứng dụng nguy hiểm gồm AquaTracker, ClickSave Downloader, Scan Hawk, Water Time Tracker, Be More, BeatWatch, TranslateScan, và Handset Locator. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Google đã gỡ bỏ các ứng dụng này, nhưng người dùng cần kiểm tra thiết bị và xóa chúng nếu đã cài đặt. (Ảnh: HotHardware) Để bảo vệ mình, người dùng nên chỉ tải ứng dụng từ nguồn đáng tin cậy và luôn kiểm tra đánh giá từ các người dùng khác. (Ảnh: The420.in) Việc tránh nhấn vào các liên kết hoặc quảng cáo pop-up bất ngờ cũng là một biện pháp an toàn quan trọng. (Ảnh: Securelist) Mời quý độc giả xem thêm video: Xóa ngay hai ứng dụng này nếu không muốn dữ liệu bị gửi về Trung Quốc.

