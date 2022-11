Hành hạ dã man ngư dân: Khởi tố hành hạ người khác…có xét tội danh khác?

Tối 15/11, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man. Hình ảnh của 2 clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển. Sau đó, UBND huyện Trần Văn Thời có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, ngày 30/5, ông Trương Văn Trung và anh Lê Văn Bình (SN 1992, cùng trú huyện Trần Văn Thời, đều làm nghề ngư phủ đã đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc mình bị hành hạ trên tàu cá. Ba người tham gia đánh là Tỵ, Toàn và Hùng.

Ngày 28/5, anh Bình đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích trên tàu cá mang biển kiểm soát BT97993-TS. Sau đó, ngày 30/5, ông Trung đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích ở tàu cá trên.

Theo trình bày của anh Bình và ông Trung, ngày 4/1, tàu cá BT97993-TS do bà Phạm Thị Hà làm chủ đã xuất bến để ra biển tại cửa sông Đốc. Trên tàu có 7 người gồm: Nguyễn Công Toàn (con bà Hà là tài công), Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ. Sau đó, anh Nguyễn Văn Hùng không làm biển được nên quá giang tàu khác vào bờ, bà Hà thay thế bằng anh Lê Văn Bình.

Sau khi ra biển, tàu cá BT97993-TS hoạt động bình thường. Đến ngày 23/5, ông Trung bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (bị thương ở tai phải, gãy 4 răng, dập môi và gối phải). Ngày 24/5, Bình bị Toàn, Hùng đánh gây thương tích vùng bả vai phải và gãy một răng. Ba đối tượng trên đánh đập dã man nạn nhân bằng vỏ xe, roi đuôi cá đuối, kìm, dây thừng, dao, xẻng…

Ngày 22/11, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc đưa nạn nhân Trung từ ghe biển ngoài khơi về đến Công an huyện để phối hợp việc điều tra và đi giám định thương tích. Riêng anh Lê Văn Bình hiện chưa có thông tin liên lạc, Công an huyện đang phối hợp gia đình xác minh thông tin về ghe biển mà anh này đang làm việc.