Ngư dân bị hành hạ như thời trung cổ: Công an có thiếu trách nhiệm?

Tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tổ chức, Thượng tá Phan Bửu Kiếm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã cung cấp thông tin liên quan đến việc ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá.

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Đủ căn cứ sẽ khởi tố bị can với 3 đối tượng

Theo thông tin từ đại diện Công an tỉnh Cà Mau, trong 2 ngày 28 và 30/5, anh Lê Văn Bình (SN 1982, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và Trương Văn Trung (SN 1975, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) trình báo về việc bị hành hạ dã man trên tàu cá BT 97993 - TS do bà Phạm Thị Hà (SN 1965, Bến Tre; tạm trú ở huyện Trần Văn Thời) làm chủ.

Đến ngày 30/5, bà Phạm Thị Hà và anh Lê Văn Bình, anh Trương Văn Trung tự thỏa thuận, không yêu cầu xử lý và rời khỏi địa phương, không liên lạc được. Công an thị trấn Sông Đốc yêu cầu bà Hà đưa tàu cá BT 97993- TS vào bờ để xác minh, nhưng bà Hà không chấp hành. Từ đó, Cơ quan công an chưa làm việc được với những người liên quan.

Sau hơn 6 tháng, ngày 15/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông bị đánh trên tàu cá. Qua xác minh, xác định người bị đánh trong đoạn clip là anh Trung.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời tiếp nhận, thụ lý vụ việc và khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác. Ngày 20/11, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp Đồn Biên phòng Sông Đốc trực tiếp dùng phương tiện ra biển điều tàu cá BT 97993 - TS cùng 3 người là Nguyễn Công Toàn (SN 1988, ngụ thị trấn Sông Đốc); Nguyễn Văn Tỵ (SN 1989, ngụ xã Khánh Hải) và Đoàn Văn Hùng (SN 1978, ngụ thị trấn Sông Đốc) vào đất liền phục vụ công tác điều tra. Đây là 3 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đánh 2 anh Bình, Trung trên tàu cá BT 97993-TS tại tọa độ thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau, xảy ra ngày 23 và 24/5.

Ngày 21/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tỵ và Đoàn Văn Hùng.

Hình ảnh một nạn nhân bị hành hạ trên tàu cá.

Đến 6h ngày 22/11, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc đưa nạn nhân Trung từ ghe biển ngoài khơi về đến Công an huyện để phối hợp việc điều tra. Riêng anh Lê Văn Bình hiện nay chưa có thông tin liên lạc, Công an huyện đang phối hợp gia đình xác minh thông tin về ghe biển mà Bình đang làm ngư phủ.

Theo Thượng tá Phan Bửu Kiếm, hiện bị hại Trương Văn Trung đang được lực lượng công an đưa đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau.

"Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án để làm rõ về hành vi hành hạ người khác, cơ quan chức năng mới gặp được ông Trung. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bị can", thượng tá Kiếm nói và thông tin, đối với anh Lê Văn Bình còn đánh bắt trên biển, hiện chưa biết anh Bình đang đi ghe nào nên ngành chức năng đang phối hợp với người nhà để tìm và liên lạc.

Chưa xác định dấu hiệu Công an thị trấn Sông Đốc thiếu trách nhiệm

Trả lời về việc Công an thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) đã tiếp nhận và xử lý tin trình báo hồi tháng 5 của 2 nạn nhân đúng quy trình chưa?, Thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết, vụ việc này xảy ra trên biển. Các ngư phủ gần như không biết tọa độ nơi tàu cá đánh bắt nên rất khó xác định.

Khi ngư phủ này vào bờ, đến công an trình báo, Công an thị trấn Sông Đốc đã thực hiện đúng quy trình tiếp nhận vụ việc, nạn nhân được đưa đi khám và điều trị theo đúng quy định. Sở dĩ, thời điểm đó vụ việc chưa được điều tra là do cơ quan công an chưa có đầy đủ căn cứ để xác định được mức độ của vụ việc. Mặt khác, sau khi trình báo và được đưa đi điều trị, nạn nhân đã tự thỏa thuận với chủ tàu và bỏ đi nơi khác.

Nói về trách nhiệm của Công an thị trấn Sông Đốc, Thượng tá Kiếm cho biết, chưa có đủ căn cứ để xác định Công an thị trấn Sông Đốc thiếu trách nhiệm trong xử lý vụ việc này.



Về việc việc cơ quan chức năng nhiều lần kêu gọi chủ tàu vào bờ nhưng người này không chấp hành thì xử lý thế nào?, Thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết, trước mắt công an xử lý các đối tượng chính là 3 đối tượng có hành vi hành hung nạn nhân. Sau khi mở rộng điều tra các hành vi vi phạm khác, nếu có căn cứ thì xử lý tiếp.

Báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, anh Trương Văn Trung và anh Lê Văn Bình (cùng trú tỉnh Kiên Giang) là ngư dân trên tàu cá BT 97993-TS. Tàu cá BT 97993-TS, do bà Phạm Thị Hà làm chủ, xuất bến để ra biển tại cửa sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời vào ngày 4/1/2022. Sau khi ra biển, tàu cá BT 97993-TS hoạt động bình thường. Đến ngày 23/5, anh Trung bị To, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (lỗ tai phải, gãy bốn cái răng, giập môi và gối phải). Ngày 24/5, anh Bình bị To và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một răng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…

Mới đây, đoạn clip thứ 3 ghi lại cảnh anh Trương Văn Trung kể sự việc bị hành hạ: “Tôi hơi yếu, chậm tay, làm không kịp với anh em, nó lấy roi cá đuối đánh. Người đánh tên T. là tài công. Tới giờ ăn cơm, nó ăn nhậu cho đã rồi kêu lấy kìm bẻ 1, 2 cây răng”, anh Trung cũng kể trong video bị bắt ăn 11 con cá mắt lộ sống.

