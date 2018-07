Hàng xóm kể những ngày vây bắt trùm ma túy nguy hiểm

Liên quan vụ triệt phá ổ ma túy nguy hiểm ở Lóng Luông, sau khi tiêu diệt nhóm tội phạm nguy hiểm, cuộc sống của người dân nơi đây đang dần trở về với nếp sống bình thường và yên bình hơn.

Trả lời PV VTC News, anh Giàn A Thảo (bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cho biết gia đình anh và bà con trong bản được di tản đến nơi khác vào trước hôm xảy ra vụ việc.

"Từ ngày 26, công an sơ tán chúng tôi vào bản Lũng Xá. Đến ngày 28, 29, sau khi công an làm xong việc thì chúng tôi về ở bình thường", anh Thảo cho hay.

HIện trường đổ nát trong nhà của tên trùm khét tiếng sau khi bị lực lượng chức năng truy quét.

Cũng theo anh Thảo, anh sống ở gần nhà tên trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân nhưng không biết Tuân sống thế nào vì quanh nhà đều có tường bao. Thường ngày có bảo vệ canh gác ngoài cổng.



Ông Sồng A Tồng, trưởng bản Tà Dê cho biết, Tuân mua đất của một hộ dân ở đó đã lâu và tên này không có hộ khẩu trong bản. Trước hôm lực lượng chức năng tập trung phá ổ ma tuý của Nguyễn Thanh Tuân và đồng bọn, ông Tồng được cấp trên chỉ đạo sơ tán người dân trong bản nên đã đến từng nhà để vận động người dân đến nơi an toàn.

Sau khi nhóm tội phạm nguy hiểm bị tiêu diệt, cuộc sống của người dân nơi đây đang dần trở lại bình thường và yên bình hơn.

Theo người dân, tên Tuân ít lưu trú tại địa phương và không giao tiếp với mọi người trong bản.

Trước đó, rạng sáng 26/6, lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La tổ chức bao vây, truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, HKTT ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận Chuột, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).



Được biết, Nguyễn Thanh Tuân có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gồm 2 lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, 1 lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và 1 lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La.

Nguyễn Văn Thuận có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, có lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La.