Dự báo thời tiết 1/7: Hà Nội 3 ngày nắng nóng liên tiếp, chạm mốc 39 độ

Dự báo thời tiết cho thấy, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá – Phú Yên đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất năm.

Lúc 13h chiều qua, các khu vực nói trên đồng loạt có nền nhiệt từ 37-38 độ C, thủ đô Hà Nội 38 độ, Hòa Bình, TP Thanh Hoá, Đô Lương (Nghệ An) tăng lên mức 39 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) chạm mốc 39,7 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,5 độ C. Về đêm, trời cũng giảm nhiệt rất chậm, gần sáng vẫn ở mức 30 độ C.

Hà Nội sẽ có 3 ngày liên tiếp nắng nóng 39 độ

Do áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động ổn định nên nắng nóng sẽ còn duy trì ở các khu vực trên trong 5-6 ngày tới.



Thậm chí hôm nay, nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng, dự báo thời tiết Hà Nội sẽ lên mức 39 độ và duy trì đến hết thứ 3 tuần sau, sau đó giảm về mức 37-38 độ. Các tỉnh miền Trung nhiều nơi vượt trên 40 độ C, nắng lên từ sớm và gay gắt kéo dài đến 17h.

Đáng lưu ý, do chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn nên độ ẩm không khí bị hút sạch, liên tiếp xuống dưới 50% khiến cái nóng càng thêm dữ dội, bức bí.

Dù cùng ở phía Bắc, song các tỉnh Tây Bắc thời tiết dịu hơn, cao nhất trong ngày phổ biến 33-36 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Tây Nguyên vẫn là khu vực có thời tiết dễ chịu nhất cả nước, ban ngày trời mát mẻ 30-33 độ C, đêm giảm còn 21-24 độ, riêng Đà Lạt ngày mát 27 độ, đêm lạnh 16 độ.