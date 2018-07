Bắt 9 nghi can nhí cướp trong cửa hàng tiện lợi TP HCM

(Kiến Thức) - Những hình ảnh về hành vi của băng cướp nhí hoành hành tại các cửa hàng tiện lợi ở TPHCM bị camera an ninh ghi hình, khiến ai chứng kiến cũng bất an, căm phẫn. Công an TP HCM vừa bắt được 9 nghi can.