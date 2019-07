Hàng loạt quý bà sập bẫy "trai Tây" bằng những cú lừa

Nguyễn Thị Quỳnh Như (21 tuổi, trú tại số nhà B5/15J, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM) quen một người đàn ông nước ngoài qua mạng, sau đó gặp gỡ người này và được anh ta nhờ lập nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền do người khác chuyển đến. Gã này đóng giả "trai Tây", qua mạng facebook tìm những phụ nữ ở tuổi hồi xuân, có nhu cầu cần người "an ủi" rồi lừa tình, lừa tiền của họ.

Với những lời lẽ tán tỉnh ngọt lịm, chúng đã làm "con mồi" say như điếu đổ, dâng hàng tỷ đồng cho mình. Biết nguồn gốc số tiền nhiều lần chuyển vào tài khoản của mình là do gã trai lừa đảo nhưng Như vẫn tiếp tục thực hiện.

Sập bẫy "trai Tây" bằng những cú lừa

Chuyện sập bẫy "trai Tây" trên mạng xã hội facebook xảy ra với nhiều chị em phụ nữ trên cả nước, đặc biệt là chị em ở vùng mỏ Quảng Ninh. Đã có nhiều nạn nhân tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo với số tiền bị lừa lên đến hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn mà các đối tượng này "đánh" vào chị em đó là tâm lý yếu đuối của những phụ nữ đang ở tuổi hồi xuân cần một bờ vai nương tựa hoặc một trái tim biết lắng nghe, có thể tâm sự những lúc cô đơn… Có chị đã bị "trai Tây" lừa yêu, lừa tiền lên tới vài tỷ đồng.

Cán bộ Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao điều tra một vụ lừa đảo qua mạng. Vào một ngày tháng 4-2019, một phụ nữ khảng 50 tuổi rụt rè tới cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo vừa bị lừa tiền qua mạng fecabook. Chị H. cho biết, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook tên "Ankush Lihe" lừa đảo chiếm đoạt số tiền 673.800.000 đồng.

Theo lời khai của chị H., cuối tháng 12-2018, khi đang "lang thang" trên facebook, một người đàn ông sử dụng tài khoản mang tên "Ankush Lihe" làm quen và kết bạn với chị. Người này giới thiệu là quản lý công ty tư nhân chuyên xuất khẩu dầu cọ cho các hãng mỹ phẩm, đã bỏ vợ, các con đang theo vợ sinh sống bên Anh.

Sau đó, người đàn ông này xin số điện thoại của chị H. và nói với chị sử dụng mạng xã hội Whatsapp để trò chuyện cho tiện. Khi chị sử dụng tài khoản Whatsapp, người này chặn Facebook của chị, đồng thời gửi cho chị ảnh chụp bằng lái xe mang tên Ankush Yong, sinh ngày 20-4-1966, quốc tịch Mỹ.

Hằng ngày trò chuyện qua lại, hai người đã thân thiết, cảm tình chị H. dành cho đối phương cũng tăng lên. Cuối tháng 1-2019, Ankush Yong nói đang thiếu tiền trả cho công nhân về quê ăn tết nên muốn vay của chị H. 850 USD, hứa sẽ trả đầy đủ. Tin tưởng vào người bạn mới, chị H. ra ngân hàng chuyển 19.800.000 đồng vào tài khoản của một ngân hàng thương mại chi nhánh TP Hồ Chí Minh do Ankush Yong chỉ định.

Một thời gian sau, Ankush Yong lại nói bố mới bị mất trong một vụ tai nạn tại New York, hiện có một căn nhà tại Malaysia đang có người muốn mua, đối tượng này đang ở đây để làm thủ tục bán nhà. Do khi sống bên Mỹ, Ankush Yong có thuê người trông ngôi nhà trên và người này chưa đóng tiền thuế mấy năm liền nên chưa bán được.

Ankush Yong hỏi vay tiếp chị H. 90 triệu đồng, nói bán nhà được sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi theo mong muốn của chị. Ngày 11-2-2019, chị H. đến một ngân hàng thương mại chi nhánh Hạ Long chuyển 35 triệu đồng và ngày hôm sau đến một ngân hàng khác chi nhánh Bãi Cháy chuyển tiếp 55 triệu đồng vào tài khoản do Ankush Yong chỉ định.

Tiếp đó, Ankush Yong nói phải ở lại Malaysia nhiều ngày, chưa bán nhà ngay được, ngỏ ý muốn vay thêm chị Hạnh tiền để sinh hoạt cá nhân. Ngày 18-2-2019, chị H. tiếp tục đến một ngân hàng chi nhánh Bãi Cháy chuyển 49 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do Ankush Yong chỉ định. Một thời gian sau, lấy lý do nộp thuế nhà, Ankush Yong tiếp tục hỏi vay 500 triệu đồng, tuy nhiên chị H. nói chỉ có 200 triệu.

Ban đầu, đối tượng này đồng ý nhưng sau đó nói phải có đủ 500 triệu mới bán được nhà, hứa sẽ trả đủ tiền đã vay khi bán nhà bán được. Trong 2 ngày 21 và 15-3-2019, chị H. đến một ngân hàng chi nhánh Bãi Cháy chuyển đủ 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng chi nhánh Tây Sài Gòn mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Sau khi chuyển tiền, Ankush Yong nói đã bán được nhà, nhận được một tờ séc của người mua, đang mang ra ngân hàng để lấy tiền từ séc sang tài khoản của mình, phải mất phí và tiếp tục hỏi vay chị H. 70.000 USD. Đối tượng này hứa sau khi khi lấy được tiền sẽ trả chị H. tất cả là 500.000 USD, nhưng nạn nhân không còn tiền để chuyển cho Ankush Yong.

Giăng bẫy bắt kẻ lừa đảo

Khi trình bày với cơ quan điều tra, chị H. vẫn còn "lâng lâng" như người trên mây. Chị không hiểu tại sao lúc đó mình lại tin tưởng gã "trai Tây" quen qua mạng đến thế. Tuy không thừa nhận mình có tình cảm với gã "trai Tây", nhưng ai cũng có thể hiểu rằng, nếu không cảm mến và tin tưởng thì không ai dại gì lại chuyển cho một người không quen biết, chưa từng gặp mặt ngần ấy tiền.

Đến gần ngày ra cơ quan Công an trình báo, chị H. cũng không nhận được bất cứ một đồng nào từ Ankush Yong. Lúc này chị mới nghi ngờ bị lừa đảo. Khi chấp nhận sự thật này, chị đã bị "sốc" nặng, bởi lẽ niềm tin sụp đổ, tình cảm cũng bị chà đạp, hơn hết lại mất một số tiền quá lớn. Bị lừa đẹp, chị H. chỉ còn biết trông chờ vào cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như giấy xác nhận chuyển tiền mà chị H. cung cấp, quá trình điều tra, các trinh sát của Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh xác định, Nguyễn Thị Quỳnh Như là đối tượng đã đứng ra lập các tài khoản ngân hàng, rút tiền tại nhiều cây ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, sau đó đưa cho đối tượng khác, giữ lại một phần hưởng lợi.

Để tìm ra được Quỳnh Như, các trinh sát đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức xác minh, lần tìm. Do đã có kinh nghiệm trong rất nhiều vụ án tương tự nên việc tìm ra đối tượng cũng không quá khó khăn.

Kế hoạch vây bắt Như được triển khai thành nhiều mũi khiến đối tượng hết sức bất ngờ. Mặc dù đã che giấu kỹ lưỡng, phải cải trang mỗi lần đi rút tiền, song Như không ngờ hành tung của mình đã bị bại lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Như về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Quỳnh Như khai nhận đã cùng một đối tương người nước ngoài tên Aja (không rõ lai lịch) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đứng ra đăng ký mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do những người bị lừa đảo chuyển đến. Sau đó, đối tượng này trực tiếp rút tiền tại các cây ATM rồi chuyển lại cho Aja. Theo thỏa thuận, Như được hưởng 1 triệu đồng/100 triệu đồng rút được.

Nguyễn Thị Quỳnh Như khai nhận trước Cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Quỳnh Như, đầu tháng 11-2018, tài khoản Zalo tên "Aja" kết bạn và nói chuyện với đối tượng này bằng tiếng Anh. Aja có giới thiệu tên và quê quán nhưng do tên nước ngoài, khó nhớ nên thường gọi là "Aja". Cuối tháng 11-2018, Aja gặp và đặt vấn đề nhờ Như đăng ký các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do người khác chuyển đến. Sau một vài lần nhận tiền, mặc dù biết nguồn gốc số tiền chuyển vào tài khoản của mình là do Aja lừa đảo của người khác có được nhưng Như vấn tiếp tục thực hiện.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12-2018, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã đăng ký mở 4 tài khoản của 4 ngân hàng thương mại để nhận tiền của những người bị Aja lừa đảo chuyển. Sau khi mở các tài khoản trên, Như đưa số điện thoại đăng ký dịch vụ internetbankking và 2 thẻ ATM cho Aja, 2 thẻ còn lại đối tượng này giữ.

Theo thỏa thuận, khi có tiền của bị hại chuyển đến, Aja nhắn tin hoặc gọi điện thông báo để Như rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, sau đó gặp và chuyển lại trực tiếp cho Aja bằng tiền mặt. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần rút tiền Nguyễn Thị Quỳnh Như thường đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng che kín người.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 21-3 đến ngày 3-4-2019 có 6 người đã chuyển gần 1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Quỳnh Như. Trong đó có số tiền 200.000.000 đồng và 299.901.000 đồng mà trong các ngày 21-3 và 15-3, chị H. đã chuyển đến. Cơ quan điều tra trích xuất hình ảnh rút tiền tại các cây ATM của một ngân hàng chi nhánh Tây Sài Gòn trong các ngày từ 21 đến 26-3-3019, Như thừa nhận hình ảnh trên là của mình đang thực hiện rút tiền do những người bị "Aja" lừa đảo chuyển đến. Như khai nhận, trong số tiền 499.901.000 của chị H., như được hưởng lợi 5 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Quỳnh Như và đối tượng liên quan đã chiếm đoạt của trên 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng. Khám xét nơi ở của Như, cơ quan điều tra đã tạm giữ 2 điện thoại di động, 1 chứng minh nhân dân, 3 thẻ ATM mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như và một số đồ vật liên quan khác.

Kiểm tra điện thoại Iphone còn lưu giữ nhiều tin nhắn văn bản, tin nhắn Zalo trao đổi giữa Như với đối tượng Aja liên quan đến việc thực hiện rút tiền do Aja lừa đảo. Được biết, để xác định, bắt giữ được Nguyễn Thị Quỳnh Như, cơ quan điều tra đã phải phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phía Nam để xác minh, làm rõ nhân thân đối tượng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Vậy những ai là nạn nhân liên quan đến hành vi lừa đảo trên đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

