Nghi can giết con 4 tháng tuổi dã man tại nhà ra đầu thú

Sau khi bé trai 4 tháng tuổi tử vong, người cha gói đồ đạc và rời khỏi nhà nhưng sau đó đến Công an phường An Cựu (TP Huế) đầu thú.

Công an thị xã Hương Thủy đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra nghi án cha giết con trai 4 tháng tuổi xảy ở phường Phú Bài vào ngày 12/7. Nghi phạm là Hoàng Quốc T. (20 tuổi, thường trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.T.

Theo cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy, T. đến đầu thú tại công an phường An Cựu (TP Huế) và sau đó được di lý về công an thị xã Hương Thủy để lấy lời khai trưa 13/7.



Thông tin ban đầu, chiều 12/7, chị Huỳnh Thị N.Y. (21 tuổi, vợ T.) bận việc nên bảo T. về nhà trông con trai mới sinh 4 tháng tuổi.

Đến khoảng 17h cùng ngày, người thân gia đình chị Y. bỗng hốt hoảng khi vào phòng thấy cháu nhỏ nằm bất động , toàn thân tím tái. Trong khi đó, T. gói đồ đạc rồi chạy xe máy rời khỏi nhà.

Nhận tin báo, Công an thị xã Hương Thủy đã đến hiện trường làm rõ vụ việc. T. đến trụ sở công an phường An Cựu đầu thú vào trưa cùng ngày.

T. quê ở miền Bắc, kết hôn và ở rể địa phương. Người này không có nghề nghiệp ổn định.

