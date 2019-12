Hàng chục trẻ em trường mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

(Kiến Thức) - Hàng chục trẻ em học tại trường mầm non Vườn Mặt Trời ở Thanh Hóa nhập viện cấp cứu nghi do bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng.

Chiều 23/12, ông Hà Hoàng Minh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoa cấp cứu bệnh viện này đã tiếp nhận hàng chục trẻ đang học tại trường mầm non Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) vào nhập viện trong tình trang nôn ói. Hàng chục em học sinh phải đến Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa điều trị do có biểu hiện bị ngộ độc.

Ông Minh cho biết thêm, hiện tại các bác sĩ đang tập trung tiếp nhận và cấp cứu cho các cháu nên chưa thể thống kê được con số cụ thể. Đến 14h30 cùng ngày vẫn còn bệnh nhi lác đác vào viện cấp cứu.

"Do số lượng bệnh nhân vào viện rất đông các cháu đều có biểu hiện nôn ói, mệt mỏi nghi do ngộ độc. Do số lượng đông nên bệnh viện phải tập trung mọi nhân lực, vật lực để tập trung cấp cứu cho các cháu. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ ở nhiều khoa, máy móc và kê thêm giường để làm sao cho các học sinh không phải chờ đợi khi đến cấp cứu", ông Minh nói.

Theo chị Thu Thủy (phụ huynh có con nghi bị ngộ độc) trưa cùng ngày, chị bất ngờ nhận được tin con gái được nhà trường đưa đi bệnh viện nghi bị ngộ độc. Con gái chị đăng ký ăn 4 bữa tại nhà trường (sáng, trưa, phụ và trước khi về). Thời điểm nhập viện các cháu mới ăn bữa sáng, sau đó thì các gia đình nhận được thông tin đưa đi bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Cùng ngày 23/12, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận nhiều học sinh Trường Mầm non Vườn Mặt Trời có biểu hiện ngộ độc thực phẩm đã được đưa xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Theo đó, một số phụ huynh phản ánh, trong ngày hôm nay (23/12), thực đơn của các em học sinh có món bánh cuốn, nhiều người đang nghi ngờ món này là nguyên nhân gây ngộ độc.

Được biết, trường mầm non Vườn Mặt Trời là trường tư thục, đóng trên địa bàn phường Đông Vệ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện có khoảng 300 trẻ đang theo học tại trường.