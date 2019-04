Nam thanh niên ngồi lên người cô gái đâm nhiều nhát rồi tự sát

Sáng 1/4, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang chỉ đạo lực lượng công an điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên dùng kéo sát hại một cô gái tại tại khu vực phía sau nhà thi đấu Ninh Bình, phường Đông Thành (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Một nam thanh niên đã dùng kéo đâm cô gái hàng chục nhát ngay giữa đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu về vụ án, ông Đặng Tất Đạt, Chủ tịch UBND phường Đông Thành cho biết, vụ án xảy ra sáng ngày 1/4 tại khu vực phía sau nhà thi đấu Ninh Bình, một nam thanh niên dùng vật sắc nhọn tấn công, đâm tử vong một cô gái. Ngay sau đó nam thanh niên này cũng đã tự tử, tuy nhiên lực lượng Công an đã có mặt, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

“Ngay khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để ngăn chặn người thanh niên tự tử và khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ. Đến giờ chưa rõ nguyên nhân có phải do mâu thuẫn tình cảm hay có nguyên nhân gì khác. Vụ việc nam thanh niên dùng vật sắc nhọn tấn công, đâm tử vong một cô gái đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ”, ông Đạt thông tin.

