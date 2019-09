Hàng chục cô gái cùng bạn bè mở tiệc ma túy trong quán karaoke

Ngày 10/9, Công an huyện Trảng Bom phối hợp cùng các đơn vị liên quan Công an tỉnh Đồng Nai đang sàng lọc, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng bị phát hiện dương tính với ma túy ở 1 quán karaoke tại khu vực.

Theo điều tra, rạng sáng 8/9, trinh sát Công an huyện Trảng Bom cùng các đơn vị liên quan Công an tỉnh Đồng Nai đã ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Romance ở ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến do ông Nguyễn Tiến Long (SN 1958) làm chủ.

Hàng chục dân chơi thác loạn ma túy trong quán karaoke.

Tại đây, công an phát hiện trong các phòng có hàng chục “dân chơi” đang sử dụng ma tuý.

Các đối tượng này đang "rung, lắc, bay" trong tiếng nhạc mạnh. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 2 bịch ma túy bằng bột và 5 viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an đã tiến hành lập biên bản xử lý quán karaoke với các lỗi vi phạm. Đồng thời, công an đưa hàng chục “dân chơi” không có giấy tờ và nghi sử dụng ma tuý về trụ sở.

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có 41 “dân chơi” nam nữ dương tính với chất ma tuý.